Депутатам Волгоградской облдумы наштампуют медалей

Общество 20.12.2019 08:32
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20.12.2019 08:32
Аппарат Волгоградской облдумы заказал партию сувенирных медалей. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликовано извещение о закупке сувенирной продукции на 222 тысячи рублей. Медали будут изготовлены из сплавов с имитацией позолоты, они должны иметь надпись «Волгоградская областная дума», из графических изображений на них нанесут карту региона, а также Родину-мать. Количество требуемого товара – 500 штук. Медали поставят в областную думу весной следующего года.
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