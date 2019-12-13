В Волгограде прощаются с погибшими в ДТП основателем клиники «Движение» и тремя членами его семьи

Общество 13.12.2019 11:40
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13.12.2019 11:40
В Волгограде на Димитриевском кладбище сегодня прощаются с доктором Олегом Соловьевым, его супругой Еленой, дочерью Ириной Пылаевой и ее мужем Владиславом, погибшими в ДТП. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на кладбище приехали сотни людей – как друзья, коллеги погибшей семьи, представители медицинского сообщества, так и пациенты клиники «Движение», которой 27 лет руководил Олег Соловьев. Многие люди плачут.
После церемонии прощания тела погибших будут кремированы. Проститься со своими близкими людьми пришел Алексей - сын владельца клиники, тоже врач. Он - единственный выживший из членов семьи, которые находились в разбившемся микроавтобусе. У Алексея была перевязана рука.
Напомним, трагедия произошла 10 декабря в Воронежской области. Олег Соловьев с семьей ехал в микроавтобусе в Москву, чтобы оттуда отправиться на отдых. В Борисоглебском районе автобус вылетел на встречку, столкнулся с фурой, также участником ДТП стал легковой автомобиль.
Олег Соловьев, его супруга, дочь с зятем, а также водитель микроавтобуса погибли на месте. Травмы получил водитель легкового автомобиля из Волгограда. Сын основателя клиники «Движение» Алексей был госпитализирован в воронежскую больницу, позднее его на вертолете перевезли в Волгоград.
Накануне своей гибели Олег Соловьев отмечал в клинике юбилей – ему исполнилось 60 лет.
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