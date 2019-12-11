Выжившего в страшном ДТП Алексея Соловьева вертолетом доставляют в Волгоград из Воронежской области

Общество 11.12.2019 11:48
5269 0
11.12.2019 11:48
Алексея Соловьева, пострадавшего накануне в автокатастрофе в Воронежской области, доставят в Волгоград медицинским вертолетом. Об этом ИА «Высота 102» стало известно об близкого окружения семьи Соловьевых. Далее Алексей будет госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №25.
Напомним, ДТП с пятью погибшими произошло накануне днем на московской трассе под Борисоглебском. «Peugeot Boxer» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком «Mercedes», а затем с ВАЗ-2110. 37-летний водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров скончались на месте. Это основатель волгоградской клиники «Движение» Олег Соловьев, его супруга Елена, дочь Ирина и ее муж Владислав. 32-летрнего сына Соловьева и водителя отечественной легковушки с травмами отправили в одну из местных районных больниц.
Алексей вместе с супругой работает в семейной клинике отца. В «Движении» также трудилась его сестра Ирина, она была дерматологом-косметологом. В Волгограде Алексея ждет супруга и двое маленьких детей.
Олегу Соловьеву за день до гибели, 9 декабря, исполнилось 60 лет. Этот праздник он отметил в кругу близких и друзей в клинике «Движение». А на следующий день вся семья отправилась на отдых.
Фото Алексея Соловьева: instagram.com/dr.solovyev/
Реклама
В Волгограде начали строить "акварельную" дорогу11.12.2019 11:46
Компания из Ставрополя вернется на мост через Волжскую ГЭС для продолжения начатого11.12.2019 10:09
Детям Сталинграда в Волгоградской области дадут по тысяче рублей11.12.2019 09:04
В Волгограде прокурор заставил УК отремонтировать балконы 270 квартир10.12.2019 17:15
В Волгограде ждут реакции правоохранителей на коллаж с "Родиной-матерью" на обложке альбома рэп-группы10.12.2019 16:22
В Волгограде ликвидируют рекламу на остановках10.12.2019 14:39
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа встретились с Президентом РФ на площадке Международного форума10.12.2019 10:56
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» делегировала своих молодых специалистов на Международный форум добровольцев, где состоялась торжественная церемония вручения премии «Доброволец России». Предварительно представители компании участвовали в региональном съезде волонтеров «Волга». Итогом областного мероприятия...
В Волгограде на 2 месяца закрыли кафе в жилом доме10.12.2019 08:24
В Волгограде проведут спецоперацию по спасению карниза бывшей партшколы от обрушения09.12.2019 17:03
В Волгограде после коммунальной аварии внепланово заменят ветхий участок тепломагистрали09.12.2019 14:52
По-новому: в 2020 году в Волгоградской области стартует пилотный проект «Прямые выплаты»09.12.2019 13:21
Грипп не дремлет: «больной» теме посвятили оперативку в администрации Волгоградской области09.12.2019 12:16
Без вредных привычек: жители Волгоградской области мало пьют и курят09.12.2019 10:07
В Волгограде на улице Лавочкина почти сутки бьет фонтан кипятка08.12.2019 14:03
Что в коробочке лежит: в Волгоградской области ждут новогодние подарки из Омска за 77 рублей08.12.2019 11:14
Реклама