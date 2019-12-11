Выжившего в страшном ДТП Алексея Соловьева вертолетом доставляют в Волгоград из Воронежской области





Алексея Соловьева, пострадавшего накануне в автокатастрофе в Воронежской области, доставят в Волгоград медицинским вертолетом. Об этом ИА «Высота 102» стало известно об близкого окружения семьи Соловьевых. Далее Алексей будет госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №25.





Напомним, ДТП с пятью погибшими произошло накануне днем на московской трассе под Борисоглебском. «Peugeot Boxer» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком «Mercedes», а затем с ВАЗ-2110. 37-летний водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров скончались на месте. Это основатель волгоградской клиники «Движение» Олег Соловьев, его супруга Елена, дочь Ирина и ее муж Владислав. 32-летрнего сына Соловьева и водителя отечественной легковушки с травмами отправили в одну из местных районных больниц.

Алексей вместе с супругой работает в семейной клинике отца. В «Движении» также трудилась его сестра Ирина, она была дерматологом-косметологом. В Волгограде Алексея ждет супруга и двое маленьких детей.

Олегу Соловьеву за день до гибели, 9 декабря, исполнилось 60 лет. Этот праздник он отметил в кругу близких и друзей в клинике «Движение». А на следующий день вся семья отправилась на отдых.

Фото Алексея Соловьева: instagram.com/dr.solovyev/