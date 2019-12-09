



Аварийный участок тепломагистрали в Тракторозаводском районе Волгограда, где недавно ликвидировали крупный порыв, полностью заменят в ближайшие дни. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, такая задача поставлена ресурсоснабжающей организации. Обновить этот участок трубы протяженностью порядка 20 погонных метров компания-концессионер собиралась летом, но планы изменились.

Работы начнутся 9 декабря в 15:00. В несколько многоквартирных домов будет приостановлена подача ресурса. Чтобы провести обновление участка теплопровода максимально оперативно, на объекте задействовано несколько бригад и тяжелая спецтехника. Поступление теплоносителя до ввода в жилые дома будет возобновлено к утру 10 декабря.

Напомним, технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 377 мм, обеспечивающем теплом около 50 жилых домов и несколько социальных объектов, произошло в ночь на 5 декабря. Трубопровод диаметром 377 мм был введен в эксплуатацию десятилетия назад, и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировался, в результате чего пришел в изношенное состояние. Нарушение было оперативно ликвидировано, при этом для гарантированного прохождения отопительного периода мэрией принято решение заменить ветхий участок.



