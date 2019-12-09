Общество

По-новому: в 2020 году в Волгоградской области стартует пилотный проект «Прямые выплаты»

Общество 09.12.2019 13:21
1299 0
09.12.2019 13:21


Введение новшеств ожидает жителей Волгоградской области в наступающем году при оплате больничных, декретных и других пособий.  Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», рассказал накануне в ходе «Прямой линии» Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Павел Гладких.
С  1 июля 2020 года в Волгоградской области стартует пилотный проект «Прямые выплаты». На него уже перешли 60 субъектов федерации, теперь на очереди и наш регион. 
До этого момента взаимодействие Фонда с работодателями осуществляется по зачётному механизму, эта практика работает ещё со времен Советского Союза. Работодатель рассчитывает и выплачивает пособия своим работникам, а затем учитывает их при уплате страховых взносов в Фонд. В случае превышения суммы расходов над суммой страховых взносов работодатель обращается за дополнительными средствами в Фонд.
Как пояснил Павел Гладких, с переходом на прямые выплаты механизм меняется. Теперь назначение и выплату пособий по обязательному социальному страхованию работникам будут осуществлять территориальные органы Фонда. 
«Алгоритм такой. Работник так же обращается к работодателю с заявлением о назначении пособия и документами для выплат. В течение пяти календарных дней работодатель передаёт сведения в Фонд. Если на предприятии больше 25 работающих, то сведения принимаются в виде реестров в электронной форме. Численность до 25 человек предполагает пока документы на бумажных носителях, при этом электронный вариант для них также возможен. Затем Фонд принимает решение о назначении и выплате пособия. Расчет пособий бухгалтерия предприятия делать не будет. Теперь это обязанность Фонда», - пояснил Павел Гладких. 
Это касается так называемых «больничных» - пособий по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием, а также пособий по беременности и родам, при постановке на учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до 1,5 лет, за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.
Оговорены два способа перечисления – или через кредитную организацию, или почтовым переводом через Почту России. Для первого способа человек обязательно должен иметь карту платёжной системы «Мир». Работник лишь должен решить, как ему удобнее получать деньги.
Таким образом, видны плюсы «Прямых выплат». Для работника: своевременная выплата пособий и правильность их начисления, выбор способа получения и самое главное – гарантия получения независимо от финансового состояния работодателя. 
Плюсы для работодателя: снижение нагрузки на бухгалтерию при выплате пособий, отпадает необходимость изъятия денег из оборота для выплаты. Таким образом, финансовое планирование становится более прозрачным.
Кроме того, новая схема сократит случаи страхового мошенничества получения пособий по поддельным листкам нетрудоспособности, упростит документооборот и обеспечит лучший контроль назначений и выплат. 
На «Прямой линии» был также затронут вопрос процесса введения электронных листков нетрудоспособности. Сегодня в Волгоградской области 78,2% медицинских учреждений выдают именно электронные листки. 
Несмотря на то, что правила выдачи электронных листков действуют с 2017 года, многие граждане ещё не готовы к такому переходу, поэтому юридически правомерны оба листка: как электронный, так и бумажный. 
«Но те, кто использует цифровой вариант, уже оценили удобства, - пояснили в ФСС. - Электронный листок невозможно испортить: если возникают ошибки, их тут же, в момент заполнения, можно исправить. Его невозможно, как бумажку, потерять. Понятна выгода и для работодателей: листок нетрудоспособности должен храниться в течение пяти лет на территории предприятия, и в случае проверки должны предоставляться подлинники, а это дополнительные площади для хранения и дополнительная бумажная работа. Электронный же хранится на сервере. Через личный кабинет гражданин может контролировать весь процесс от момента выдачи листка до получения пособия и возможности проверки расчета».
Цифровизация значительно ускорила и облегчила процесс получения любой информации и взаимодействия с Волгоградским региональным отделением ФСС. Большинство ответов на вопросы можно получить без очереди и, не покидая территорию дома или работы, - через официальный сайт volgrofss.ru.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
09.12.2019 17:03
Общество 09.12.2019 17:03
232 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2019 14:52
Общество 09.12.2019 14:52
537 4 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2019 12:16
Общество 09.12.2019 12:16
7256 13 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2019 10:07
Общество 09.12.2019 10:07
3578 20 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2019 14:03
Общество 08.12.2019 14:03
860 7 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2019 11:14
Общество 08.12.2019 11:14
3560 26 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2019 10:54
Общество 08.12.2019 10:54
1823 22 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2019 09:36
Общество 08.12.2019 09:36
2691 2 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 18:11
Общество 07.12.2019 18:11
1873 7 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 16:48
Общество 07.12.2019 16:48
7747 27 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 11:06
Общество 07.12.2019 11:06
7698 12 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 10:58
Общество 07.12.2019 10:58
15367 6 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 10:13
Общество 07.12.2019 10:13
778 2 Обсудить

0
Далее
Общество
06.12.2019 23:27
Общество 06.12.2019 23:27
7418 24 Обсудить

0
Далее
Общество
06.12.2019 15:59
Общество 06.12.2019 15:59
3409 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:03
В Волгограде проведут спецоперацию по спасению карниза бывшей партшколы от обрушенияСмотреть фотографии
16:48
По волнам, по делам: к Волгограду катит расследование миллиардного хищения при строительстве терминала в КалининградеСмотреть фотографии
16:21
В Волгограде Андрей Воробьев и его подельники погорели на взяткахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
В Волгоградской области огласили приговор по делу о сбыте наркотиков на 45 млн рублейСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде после коммунальной аварии внепланово заменят ветхий участок тепломагистралиСмотреть фотографии
13:21
По-новому: в 2020 году в Волгоградской области стартует пилотный проект «Прямые выплаты»Смотреть фотографии
13:00
В Волгограде перед офисом депутата-единоросса выстраивается очередь из кредиторов Смотреть фотографии
12:57
Абоненты «Ростелекома» получили допуск к книгам «ЛитРес»Смотреть фотографии
12:40
Не нашлось покупателей на недостроенный универмаг "Диамант" в ВолжскомСмотреть фотографии
12:16
Грипп не дремлет: «больной» теме посвятили оперативку в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели малыша на улицеСмотреть фотографии
10:23
«Красный Октябрь» перевыполнил ноябрьский план по производству жидкой сталиСмотреть фотографии
10:07
Без вредных привычек: жители Волгоградской области мало пьют и курятСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде водитель «КамАЗа» устроил массовое ДТПСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде поймали двух телефонных мошенников за обман жителей ИжевскаСмотреть фотографии
20:16
Деньги на ветер: в Волгоградской области разрушаются брошенные детьми-сиротами поселки Смотреть фотографииCмотреть видео
19:16
В Волгоградской области на выезде из Камышина в ДТП пострадали 4 человека, один погибСмотреть фотографии
19:03
По Волгограду шныряют мошенники с шубамиСмотреть фотографии
14:53
Президент РФ присвоил почетные звания двум волгоградским прокурорам, врачу и проректоруСмотреть фотографии
13:43
Идеи новогодних подарков для здоровья и красоты от сети «Магазинов Медтехника»Смотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области будут судить водителя, перевернувшего самосвал на многодетную матьСмотреть фотографии
11:14
Что в коробочке лежит: в Волгоградской области ждут новогодние подарки из Омска за 77 рублейСмотреть фотографии
09:36
Готовят телегу зимой: в Волгограде объявили аукционы на ремонт дорог почти на полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
19:31
Крах империи: имущество основателя волгоградской компании «МАН» реализуют за долги Смотреть фотографии
18:11
В поддержку осужденного в Москве Егора Лесных из Волжского прошли одиночные пикетыСмотреть фотографии
16:48
«Невинные животные не должны пострадать»: волгоградка после нападения собаки-людоеда выступила с обращениемСмотреть фотографииCмотреть видео
14:30
В Волгоградской области двое детей провалились под лёд, один погибСмотреть фотографии
11:21
Начальнику ГУ МЧС России по Волгоградской области продлили контрактСмотреть фотографии
11:06
Президент России назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 