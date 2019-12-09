



Введение новшеств ожидает жителей Волгоградской области в наступающем году при оплате больничных, декретных и других пособий. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», рассказал накануне в ходе «Прямой линии» Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Павел Гладких.

С 1 июля 2020 года в Волгоградской области стартует пилотный проект «Прямые выплаты». На него уже перешли 60 субъектов федерации, теперь на очереди и наш регион.

До этого момента взаимодействие Фонда с работодателями осуществляется по зачётному механизму, эта практика работает ещё со времен Советского Союза. Работодатель рассчитывает и выплачивает пособия своим работникам, а затем учитывает их при уплате страховых взносов в Фонд. В случае превышения суммы расходов над суммой страховых взносов работодатель обращается за дополнительными средствами в Фонд.

Как пояснил Павел Гладких, с переходом на прямые выплаты механизм меняется. Теперь назначение и выплату пособий по обязательному социальному страхованию работникам будут осуществлять территориальные органы Фонда.

«Алгоритм такой. Работник так же обращается к работодателю с заявлением о назначении пособия и документами для выплат. В течение пяти календарных дней работодатель передаёт сведения в Фонд. Если на предприятии больше 25 работающих, то сведения принимаются в виде реестров в электронной форме. Численность до 25 человек предполагает пока документы на бумажных носителях, при этом электронный вариант для них также возможен. Затем Фонд принимает решение о назначении и выплате пособия. Расчет пособий бухгалтерия предприятия делать не будет. Теперь это обязанность Фонда», - пояснил Павел Гладких.

Это касается так называемых «больничных» - пособий по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием, а также пособий по беременности и родам, при постановке на учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до 1,5 лет, за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Оговорены два способа перечисления – или через кредитную организацию, или почтовым переводом через Почту России. Для первого способа человек обязательно должен иметь карту платёжной системы «Мир». Работник лишь должен решить, как ему удобнее получать деньги.

Таким образом, видны плюсы «Прямых выплат». Для работника: своевременная выплата пособий и правильность их начисления, выбор способа получения и самое главное – гарантия получения независимо от финансового состояния работодателя.

Плюсы для работодателя: снижение нагрузки на бухгалтерию при выплате пособий, отпадает необходимость изъятия денег из оборота для выплаты. Таким образом, финансовое планирование становится более прозрачным.

Кроме того, новая схема сократит случаи страхового мошенничества получения пособий по поддельным листкам нетрудоспособности, упростит документооборот и обеспечит лучший контроль назначений и выплат.

На «Прямой линии» был также затронут вопрос процесса введения электронных листков нетрудоспособности. Сегодня в Волгоградской области 78,2% медицинских учреждений выдают именно электронные листки.

Несмотря на то, что правила выдачи электронных листков действуют с 2017 года, многие граждане ещё не готовы к такому переходу, поэтому юридически правомерны оба листка: как электронный, так и бумажный.

«Но те, кто использует цифровой вариант, уже оценили удобства, - пояснили в ФСС. - Электронный листок невозможно испортить: если возникают ошибки, их тут же, в момент заполнения, можно исправить. Его невозможно, как бумажку, потерять. Понятна выгода и для работодателей: листок нетрудоспособности должен храниться в течение пяти лет на территории предприятия, и в случае проверки должны предоставляться подлинники, а это дополнительные площади для хранения и дополнительная бумажная работа. Электронный же хранится на сервере. Через личный кабинет гражданин может контролировать весь процесс от момента выдачи листка до получения пособия и возможности проверки расчета».

Цифровизация значительно ускорила и облегчила процесс получения любой информации и взаимодействия с Волгоградским региональным отделением ФСС. Большинство ответов на вопросы можно получить без очереди и, не покидая территорию дома или работы, - через официальный сайт volgrofss.ru.



