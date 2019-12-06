Общество

ЦИК поручил волгоградскому облизбиркому сорвать печати с выборов губернатора и депутатов

Общество 06.12.2019 23:27
821 1
06.12.2019 23:27


Волгоградский облизбирком проведет проверку однократности получения избирателями бюллетеней для голосования на выборах губернатора и депутатов облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий документ опубликован  на портале ИКВО. Постановление о проверке издала центральная избирательная комиссия России. Ревизия списков избирателей пройдет в 22 регионах, в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, на Алтае, в Калмыким, Астраханской, Брянской областях. 
Волгоградскому облизбиркому ЦИК РФ поручил проверить следующие избирательные участки по выдаче бюллетеней на выборах губернатора и депутатов облдумы: 216, 454, 613, 615, 617, 629, 632, 633, 639, 810, 811, 823, 839, 1100, 1109, 1114, 1121, 1125, 1130, 1139, 1141, 1157, 1158, 1163, 1170, 1171, 1173, 1180, 1182, 1184, 1186, 1189, 1192, 1194, 1211, 1401, 2404, 2411, 2412, 2421, 2514, 2803, 3509, 3625, 3702, 3708, 3728, 4019, 4114, 4424.
 Эти участки относятся к ТИК Дзержинского, Красноармейского, Советского районов Волгограда, Волжского, Быковского, Городищенского, Дубовского, Ленинского, Михайловского, Новоаннинского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Фроловского районов, а также Урюпинска, Михайловки и Фролово. 
Будут вскрыты опечатанные коробки и мешки, содержащие списки избирателей, все сведения и материалы представят в облизбирком. 
При этом ТИК поручили обеспечить сохранность списков и защиту персональных данных. По окончании проверки мешки будут снова опечатаны. 
ЦИК РФ ждет итогов  проверки от региональных  избирательных комиссий до 22 декабря этого года. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
06.12.2019 15:59
Общество 06.12.2019 15:59
2629 2 Обсудить

0
Далее
Общество
06.12.2019 13:19
Общество 06.12.2019 13:19
3820 12 Обсудить

0
Далее
Общество
06.12.2019 11:38
Общество 06.12.2019 11:38
835 2 Обсудить

0
Далее
Общество
06.12.2019 11:19
Общество 06.12.2019 11:19
2031 21 Обсудить

0
Далее
Общество
06.12.2019 09:26
Общество 06.12.2019 09:26
805 39 Обсудить

0
Далее
Общество
06.12.2019 08:27
Общество 06.12.2019 08:27
739 1 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 17:30
Общество 05.12.2019 17:30
15054 11 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 16:04
Общество 05.12.2019 16:04
4518 7 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 15:35
Общество 05.12.2019 15:35
1096 6 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 15:12
Общество 05.12.2019 15:12
23229 23 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 14:52
Общество 05.12.2019 14:52
1646 1 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 14:28
Общество 05.12.2019 14:28
1086 4 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 14:28
Общество 05.12.2019 14:28
1174 2 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 11:46
Общество 05.12.2019 11:46
2979 6 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 10:06
Общество 05.12.2019 10:06
4011 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

23:27
ЦИК поручил волгоградскому облизбиркому сорвать печати с выборов губернатора и депутатовСмотреть фотографии
21:03
В Волгограде устраняют последствия очередной аварии на тепломагистралиСмотреть фотографии
18:28
Собака-людоед откусила волгоградке палец и чуть не загрызла троих человекСмотреть фотографииCмотреть видео
16:33
Обманутые дольщики Волгограда устроили пикет у администрации президента в МосквеСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде ищут поджигателей леса у «Соснового бора»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:07
Статистику Волгоградской области омрачило падение зарплатСмотреть фотографии
15:59
Депутаты не против упрощения трудоустройства иностранных студентов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:47
Место уволенного директора «Волгоградзеленхоза» может занять героиня скандала с фонтаном-убийцейСмотреть фотографии
14:41
Скандал с массовой вырубкой леса на острове Сарпинский в Волгограде «потушили» следователиСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде группа граждан рвалась к губернатору и требовала реинкарнации РСФСРСмотреть фотографии
13:19
Родственники погибшего в Англии волгоградского бизнесмена выступили с заявлениемСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде за коррумпированного сотрудника наказали юрлицоСмотреть фотографии
11:19
Владимир Путин пообещал «постараться» после встречи с волонтером из ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:15
В Волгограде участников ОПГ взяли с поличным на территории бывшего Моторного заводаСмотреть фотографии
10:28
Волгоградская полиция не теряет надежды получить любую информацию о "потрошителе" банкоматовСмотреть фотографии
09:00
Новый дом в ЖК «Гранд Авеню»: не такой, как всеСмотреть фотографии
07:27
«Волгоградэнергосбыт» предлагает оплачивать квитанции вместо Почты РФ в банках, интернете и мобильных сервисахСмотреть фотографии
18:47
Начальник УФСБ по Волгоградской области уезжает из региона на работу в МосквуСмотреть фотографии
17:30
Депутат-единоросс Волгоградской гордумы остался без работыСмотреть фотографии
17:08
Лидер КПРФ в Волгоградской области прокомментировала лишение партбилета депутата КравченкоСмотреть фотографии
16:26
В массовой гибели рыбы в Волгограде подозревают овощеводаСмотреть фотографии
16:04
Суд признал реальность угроз в письмах газовиков населению Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:29
В Москве престижную награду за проект «Котельниково-земля героев» вручили команде Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Шире круг: к делу о сносе «Соснового бора» привлекут прокуратуру ВолгоградаСмотреть фотографии
14:52
В Волгоградской области полицейские спасли жителя Ямало-Ненецкого округаСмотреть фотографии
14:10
Путину рассказали, как волгоградские учителя собирают деньги на ремонт школ и занавески (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредитыСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде авиакомпания «Победа» за скупость дважды заплатит пассажиркеСмотреть фотографии
11:45
Адыгея перегнала Волгоградскую область по доходам населенияСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде в хищении 200 бюджетных миллионов подозревают «группу товарищей» Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 