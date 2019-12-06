Общество 06.12.2019 23:27
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06.12.2019 23:27
Волгоградский облизбирком проведет проверку однократности получения избирателями бюллетеней для голосования на выборах губернатора и депутатов облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий документ опубликован на портале ИКВО. Постановление о проверке издала центральная избирательная комиссия России. Ревизия списков избирателей пройдет в 22 регионах, в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, на Алтае, в Калмыким, Астраханской, Брянской областях.
Волгоградскому облизбиркому ЦИК РФ поручил проверить следующие избирательные участки по выдаче бюллетеней на выборах губернатора и депутатов облдумы: 216, 454, 613, 615, 617, 629, 632, 633, 639, 810, 811, 823, 839, 1100, 1109, 1114, 1121, 1125, 1130, 1139, 1141, 1157, 1158, 1163, 1170, 1171, 1173, 1180, 1182, 1184, 1186, 1189, 1192, 1194, 1211, 1401, 2404, 2411, 2412, 2421, 2514, 2803, 3509, 3625, 3702, 3708, 3728, 4019, 4114, 4424.
Эти участки относятся к ТИК Дзержинского, Красноармейского, Советского районов Волгограда, Волжского, Быковского, Городищенского, Дубовского, Ленинского, Михайловского, Новоаннинского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Фроловского районов, а также Урюпинска, Михайловки и Фролово.
Будут вскрыты опечатанные коробки и мешки, содержащие списки избирателей, все сведения и материалы представят в облизбирком.
При этом ТИК поручили обеспечить сохранность списков и защиту персональных данных. По окончании проверки мешки будут снова опечатаны.
ЦИК РФ ждет итогов проверки от региональных избирательных комиссий до 22 декабря этого года.
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