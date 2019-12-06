Общество

Огненное шоу, Дед Мороз и президент России: в Волгограде сверстали праздничную новогоднюю программу

Общество 06.12.2019 11:38
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06.12.2019 11:38


В администрации Волгограда уже готовят праздничную новогоднюю программу, в которую вошли свыше 100 мероприятий. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, самым красочным событием станет фестиваль огня и света «Рождественское пламя» -  огненное, световое и лазерное трехчасовое шоу под музыкальное сопровождение. Участники команды - пиротехники из нескольких городов России.
В новогодние праздники  в Волгограде пройдут десятки фестивалей, мюзиклов, представлений, флешмобов, фотоконкурсов и спортивных состязаний. Основной праздничной площадкой станет новый благоустроенный Царицынский парк в пойме реки Царицы. Массовые новогодние гуляния также состоятся во всех районах города.
Официальный старт общегородским новогодним массовым мероприятиям будет дан 28 декабря. Откроют  новогодние торжества в этот день праздничные гуляния у главной новогодней елки города, молодежный фестиваль «Самовар» с музыкальными номерами, викторинами и фотозонами.
31 декабря волгоградцев и гостей города ждет новогодняя шоу-программа «Ice Mix Show». Она стартует в 23-00 и продлится до 2-00 1 января. В программе праздничного мероприятия - концерты, дискотека, конкурсы, игры, трансляция поздравления президента России и, конечно, общение с Дедом Морозом и Снегурочкой. В 01-00 у главной елки Волгограда начнется новогодний фейерверк.
Днем 1 января малышей и их родителей будет развлекать детская новогодняя программа «Волшебник Новогоднего города». Праздничные представления для детей будут идти в Царицынском парке ежедневно на протяжении всех новогодних каникул.
Со 2 января ежедневно радовать волгоградцев и гостей города яркими шоу-программами и мюзиклами будут учреждения сферы культуры и молодежной политики районов города. Новогодний концерт на открытом воздухе покажет горожанам и Волгоградский музыкальный театр, а муниципальное учреждение «Волгоградконцерт» станет организатором открытого народного караоке-конкурса «Голос Волгограда», который состоится 4 января на сцене у главной елки.  
Новогодние торжества пройдут во всех районах города. 

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