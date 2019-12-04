В Волгограде ресторан «Мясо & рыба» избежал крупного штрафа





Центральный районный суд Волгограда прекратил административное дело в отношении руководства ресторана «Мясо & рыба». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт суда. Правонарушение, в котором обвиняли заведение, оказалось малозначительным.

Руководителю подразделения ООО «Мясо энд рыба. Волгоград» Кириллу Сугробову грозил штраф в размере до 200 тысяч рублей. Комитет по охране объектов культурного населения региона заподозрил коммерческую структуру в нарушении порядка установки летней веранды. Терраса примыкала к зданию, в котором расположен ресторан. Дом №8 по улице Ленина напротив администрации региона является памятником архитектуры, известен как бывший облпотребсоюз. На малейшие изменения во внешнем облике сооружения, включая сезонную конструкцию, требуется разрешение. В данном случае, речь идет о проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Данной бумаги у владельцев заведения не оказалось. Впрочем, на фасаде здания нет никаких следов вмешательства – летнюю конструкцию демонтировали до следующего лета без ущерба для исторического здания.

Дом №8 по улице Ленина возведен в 1950 году по проекту архитектора Александра Кулева. Благодаря этому известному специалисту в Волгограде появились такие видные здания как, как «Пивные склады», Сурские бани, здание обкома КПСС и облисполкома, где сегодня находятся администрация Волгоградской области и облдума.



