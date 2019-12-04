В Волгограде ресторан «Мясо & рыба» избежал крупного штрафа

Общество 04.12.2019 14:34
7993 8
04.12.2019 14:34
Центральный районный суд Волгограда прекратил административное дело в отношении руководства ресторана «Мясо & рыба». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт суда. Правонарушение, в котором обвиняли заведение, оказалось малозначительным.
Руководителю подразделения ООО «Мясо энд рыба. Волгоград» Кириллу Сугробову грозил штраф в размере до 200 тысяч рублей. Комитет по охране объектов культурного населения региона заподозрил коммерческую структуру в нарушении порядка установки летней веранды. Терраса примыкала к зданию, в котором расположен ресторан. Дом №8 по улице Ленина напротив администрации региона является памятником архитектуры, известен как бывший облпотребсоюз. На малейшие изменения во внешнем облике сооружения, включая сезонную конструкцию, требуется разрешение. В данном случае, речь идет о проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Данной бумаги у владельцев заведения не оказалось. Впрочем, на фасаде здания нет никаких следов вмешательства – летнюю конструкцию демонтировали до следующего лета без ущерба для исторического здания.
Дом №8 по улице Ленина возведен в 1950 году по проекту архитектора Александра Кулева. Благодаря этому известному специалисту в Волгограде появились такие видные здания как, как «Пивные склады», Сурские бани, здание обкома КПСС и облисполкома, где сегодня находятся администрация Волгоградской области и облдума.
Реклама
«Хожу дома в зимних сапогах»: жители аварийного дома в Волгограде платят за ледяные батареи04.12.2019 16:13
В Волгоградской области МУП оставил инвалида без воды из-за мифического долга04.12.2019 14:37
Волгоградским УК из-за ленивых дворников пригрозили штрафами04.12.2019 13:36
В Волгоградской области рассылают поддельные постановления Роспотребнадзора о штрафах04.12.2019 13:10
Михаил Казиник обнял музыкой юных волгоградцев из детдомов и приемных семей при поддержке Сбербанка04.12.2019 11:35
Саратовцы требуют вернуть московское время04.12.2019 08:57
"Гаражная ликвидация": в Волгограде снесут сотню металлических боксов04.12.2019 08:14
Мэр Волгограда провел выездной штаб по борьбе с первым снегопадом03.12.2019 20:16
«Грабят среди бела дня!»: под Волгоградом на глазах жителей поселка демонтируют водопровод03.12.2019 19:19
Жителей нескольких сел в Волгоградской области избавят от «дедовского» метода сбора мусора03.12.2019 17:48
Чиновникам Волгоградской области разрешили признавать дома-развалюхи аварийным жильем03.12.2019 16:28
Чем дальше в «Бор»: в дело о сносе "города развлечений" в Волгограде позовут экспертов03.12.2019 15:15
В Волгограде отреставрированный бронекатер увяз в песке (ВИДЕО)03.12.2019 14:28
В Волгограде от фонда капремонта скрываются тысячи неплательщиков взносов03.12.2019 13:56
Два района Волгоградской области первыми примут удар снежной стихии03.12.2019 13:36
Реклама