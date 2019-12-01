В первый день зимы в Волгограде развеялся туман

Общество 01.12.2019 12:23
927 3
01.12.2019 12:23
Сегодня первый день зимы, который приближает нас к окончанию очередного года и началу нового десятилетия 21 века. В Волгограде зима начинается так, как начинается – без снега, с проблесками солнца и, как водится, с надеждами, что новый год принесет всем удачу и исполнение желаний. Наше 1 декабря – в фотографиях ИА «Высота 102».
Реклама
ЧМ не отпускает: авторов путеводителя по Волгограду для иностранцев отметили премиями01.12.2019 13:15
Мэрия Волгограда оптом закупает квартиры для переселенцев01.12.2019 11:22
В Волгограде поставят разноцветные остановки за 30 миллионов рублей30.11.2019 22:20
Второй самолет из Москвы улетел на посадку в Астрахань из-за тумана в Волгограде30.11.2019 17:00
Соцопрос мэрии Волгограда о парковках «зацепил за живое» горожан30.11.2019 14:45
В Волгограде может обанкротиться известная клиника пластической хирургии30.11.2019 13:21
Зима пришла: в Волгоградской области водителей предупреждают о дожде со снегом30.11.2019 09:53
ИФНС подала в суд на волгоградца за уплаченные налоги30.11.2019 07:55
Все в тумане: в аэропорту Волгограда не смог приземлиться самолет из Москвы29.11.2019 16:39
В Волгограде для стрижки старинного тополя на Аллею Героев загонят автовышку высотой 24 метра29.11.2019 12:55
В Волгограде на проспекте Жукова к Новому году собирают экстравагантную ель29.11.2019 11:28
Густой туман окутал трассы в Волгоградской области29.11.2019 10:29
В Волгограде коммунальщики борются с последствиями первого в сезоне ледяного дождя29.11.2019 09:35
«Вот оно – счастье»: В Волгоградской области прибавят пенсии на 900 рублей29.11.2019 08:30
"Заречный" не "Зарядье": в Волгоградской области ищут подрядчика по благоустройству парка за 73 млн рублей28.11.2019 17:35
Реклама