В Волгограде поставят разноцветные остановки за 30 миллионов

Общество 30.11.2019 22:20
2050 0
30.11.2019 22:20
В Волгограде в следующем году в разных районах города появится 81 новый остановочный павильон. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов объявлен электронный аукцион на поставку остановок трех видов: один вид - закрытые с двух сторон, два вида должны иметь ограждение только с одной стороны. Павильоны изготовят из стеклопластика, стали, они будут иметь разные размеры и должны быть устойчивыми к росе, туману, снегу, дождю и солнечной радиации, иметь скамейки, цветовая гамма – желтые и синие.
Больше всего павильонов появятся в Кировском, Тракторозаводском и Ворошиловском районах – по 13 штук в каждом. Теперь пассажиры найдут укрытие, в частности, на «107-й школе», на Руднева, на Закавказской, на энергетическом колледже, на Чигиринской. В Центральном районе сделают 4 новых остановки, в том числе на Детском центре. В Советском районе возведут 9 новых павильонов, например, на Нефтянике. В Дзержинском районе будет 9 новых остановок, в Краснооктябрьском – 12, в Красноармейском – 8. Срок установки павильонов – до 1 июля следующего года. Общая сумма заказа – почти 30 миллионов рублей. То есть в среднем стоимость одной остановки составит около 370 тысяч рублей.
Реклама
Второй самолет из Москвы улетел на посадку в Астрахань из-за тумана в Волгограде30.11.2019 17:00
Соцопрос мэрии Волгограда о парковках «зацепил за живое» горожан30.11.2019 14:45
В Волгограде может обанкротиться известная клиника пластической хирургии30.11.2019 13:21
Зима пришла: в Волгоградской области водителей предупреждают о дожде со снегом30.11.2019 09:53
ИФНС подала в суд на волгоградца за уплаченные налоги30.11.2019 07:55
Все в тумане: в аэропорту Волгограда не смог приземлиться самолет из Москвы29.11.2019 16:39
В Волгограде для стрижки старинного тополя на Аллею Героев загонят автовышку высотой 24 метра29.11.2019 12:55
В Волгограде на проспекте Жукова к Новому году собирают экстравагантную ель29.11.2019 11:28
Густой туман окутал трассы в Волгоградской области29.11.2019 10:29
В Волгограде коммунальщики борются с последствиями первого в сезоне ледяного дождя29.11.2019 09:35
«Вот оно – счастье»: В Волгоградской области прибавят пенсии на 900 рублей29.11.2019 08:30
"Заречный" не "Зарядье": в Волгоградской области ищут подрядчика по благоустройству парка за 73 млн рублей28.11.2019 17:35
В Волгограде Волга «заходит в берега»28.11.2019 17:23
Роскомнадзор рассказал о кошмарах «черной пятницы»28.11.2019 16:06
Список дорог в Волгограде, куда в 2020 году придет большой ремонт28.11.2019 12:54
Реклама