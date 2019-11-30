В Волгограде поставят разноцветные остановки за 30 миллионов





В Волгограде в следующем году в разных районах города появится 81 новый остановочный павильон. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов объявлен электронный аукцион на поставку остановок трех видов: один вид - закрытые с двух сторон, два вида должны иметь ограждение только с одной стороны. Павильоны изготовят из стеклопластика, стали, они будут иметь разные размеры и должны быть устойчивыми к росе, туману, снегу, дождю и солнечной радиации, иметь скамейки, цветовая гамма – желтые и синие.

Больше всего павильонов появятся в Кировском, Тракторозаводском и Ворошиловском районах – по 13 штук в каждом. Теперь пассажиры найдут укрытие, в частности, на «107-й школе», на Руднева, на Закавказской, на энергетическом колледже, на Чигиринской. В Центральном районе сделают 4 новых остановки, в том числе на Детском центре. В Советском районе возведут 9 новых павильонов, например, на Нефтянике. В Дзержинском районе будет 9 новых остановок, в Краснооктябрьском – 12, в Красноармейском – 8. Срок установки павильонов – до 1 июля следующего года. Общая сумма заказа – почти 30 миллионов рублей. То есть в среднем стоимость одной остановки составит около 370 тысяч рублей.



