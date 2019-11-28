



Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству парка "Заречный" в живописном месте у реки Арчеда в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 73,5 миллиона рублей. Эти деньги город Фролово получил в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", так как весной этого года вошел в число победителей всероссийского конкурса благоустройства.

Согласно проекту, "вдохнут" новую жизнь в земельный участок площадью 7,2 га, который расположен в городской черте. Парк примыкает к берегу Арчеды, связывает микрорайон "Заречный" с центром города. В перспективе, как отмечается, парк может вместить до 5 тысяч посетителей. Его территорию решено поделить на несколько функциональных зон, связанных сетью тропинок и дорожек. К существующим объектам, таким как стела "Добрый Ангел", часовня св. Петра и Февронии Муромских, добавят новые. В частности, здесь появится сухой пешеходный фонтан с подсветкой, детские игровые комплексы, площадка для лазертага, различные малые архитектурные формы, кафе с верандой, павильон воды, а также понтонный комплекс. Он включает видовые площадки, пирсы и причалы с трапами-сходнями для доступа с береговой линии реки. Территорию озеленят, высадят новые деревья и кустарники. Создадут в "Заречном" аллею Славы, где будет и монумент, и БТР, знак пограничника и многое другое. Для выступлений обустроят сцену.

Проект парка разработал "Центр архитектурных инициатив архитектурной школы "Марш" (г.Москва).

Преобразившийся парк, если все пойдет по плану, жители Фролово увидят осенью 2020 года - работы должны быть завершены до 15 ноября.



