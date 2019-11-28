Общество

Роскомнадзор рассказал о кошмарах «черной пятницы»

Общество 28.11.2019 16:06
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28.11.2019 16:06


В этом году "Черная пятница" в России стартует в ночь на 29 ноября. Это традиционный сезон распродаж, который проводится перед Новым годом. Роскомнадзор предупредил о появлении в интернете мошеннических сайтов и рассказал о том, как можно себя обезопасить. 
Как пояснили ИА «Высота 102» в надзорном ведомстве, основной целью злоумышленников является сбор данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др). Украденная информация используется для создания и пополнения баз спамеров, кражи банковских карт, «отмывания» денег, реализации контрафактных товаров.
Рекомендации:
1. Перед тем, как вводить какие-либо данные, убедитесь в подлинности ресурса. Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствую оригинальному названию сайта или бренда, то скорее всего перед вами сайт мошенников.
2. Читайте отзывы. Обратитесь к Яндексу или Google, чтобы узнать, был ли замечен продавец в незаконной деятельности.
3. Не доверяйте плохо работающим сайтам. Официальные сайты магазинов и брендов способны поддерживать большую нагрузку даже во время большого наплыва посетителей.
4. Не переходите сразу по ссылкам в постах в социальных сетях и на различных форумах, которые посвящены скидкам и акциям. Даже если подобная информация размещена на страницах ваших знакомых. Сначала удостоверьтесь в надежности ссылки, например, в одном из поисковиков.
5. Внимательно изучите все условия.Читайте условия хранения и обработки ваших персональных данных - может ли продавец хранить, обрабатывать (как и в каких целях?) и передавать ваши данные третьим лицам? Также не забывайте читать то, что написано мелким шрифтом.
Кроме того, перед покупками рекомендуется ознакомиться с правовыми аспектами защиты прав потребителей на сайте Роспотребнадзора.

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