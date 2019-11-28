Роскомнадзор рассказал о кошмарах «черной пятницы»





В этом году "Черная пятница" в России стартует в ночь на 29 ноября. Это традиционный сезон распродаж, который проводится перед Новым годом. Роскомнадзор предупредил о появлении в интернете мошеннических сайтов и рассказал о том, как можно себя обезопасить.

Как пояснили ИА «Высота 102» в надзорном ведомстве, основной целью злоумышленников является сбор данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др). Украденная информация используется для создания и пополнения баз спамеров, кражи банковских карт, «отмывания» денег, реализации контрафактных товаров.

Рекомендации:

1. Перед тем, как вводить какие-либо данные, убедитесь в подлинности ресурса. Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствую оригинальному названию сайта или бренда, то скорее всего перед вами сайт мошенников.

2. Читайте отзывы. Обратитесь к Яндексу или Google, чтобы узнать, был ли замечен продавец в незаконной деятельности.

3. Не доверяйте плохо работающим сайтам. Официальные сайты магазинов и брендов способны поддерживать большую нагрузку даже во время большого наплыва посетителей.

4. Не переходите сразу по ссылкам в постах в социальных сетях и на различных форумах, которые посвящены скидкам и акциям. Даже если подобная информация размещена на страницах ваших знакомых. Сначала удостоверьтесь в надежности ссылки, например, в одном из поисковиков.

5. Внимательно изучите все условия.Читайте условия хранения и обработки ваших персональных данных - может ли продавец хранить, обрабатывать (как и в каких целях?) и передавать ваши данные третьим лицам? Также не забывайте читать то, что написано мелким шрифтом.

Кроме того, перед покупками рекомендуется ознакомиться с правовыми аспектами защиты прав потребителей на сайте Роспотребнадзора.



