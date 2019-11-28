Список дорог в Волгограде, куда в 2020 году придет большой ремонт

Общество 28.11.2019 12:54
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28.11.2019 12:54
В Волгограде завершено формирование основного перечня дорог для реконструкции в 2020 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгограда, в списке - свыше 30 автомобильных дорог, которые десятилетиями не ремонтировались. В ходе работ здесь полностью реконструируют проезжую часть, тротуары, инфраструктуру и колодцы инженерных сетей. Кроме того, в областном центре продолжится строительство новых проездов.
Все объекты реконструкции в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут сведены в несколько лотов. Улицы и проезды в каждом лоте объединены по принципу территориальной близости. Так, например, в Ворошиловском районе Волгограда будущей компании-исполнителю предлагается провести восстановление улиц Ковровская, Баррикадная, Елисеева, а в Советском районе комплекс работ будет включать реконструкцию в том числе ул. Чебышева, Г. Засекина, Песчанокопскую. В Кировском районе среди прочих планируется обновление ул. К. Минина, Армавирской, Писемского, а также продолжится восстановление дорог частного сектора. В Красноармейском районе в перечень включены улицы Вучетича, Мачтозаводская, Бахтурова, а также ряд дорог в отдаленных микрорайонах, такие, как ул. Героев Малой Земли.
На будущий год запланировано строительство еще трех больших городских дорог – первая очередь продолжения ул. Электролесовской, которая в перспективе соединится с ул. Кирова в Кировском районе. Также в планах – продление дороги по ул. Ангарской в Дзержинском районе и продолжение северного выезда из Волгограда по ул. Латошинской.
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