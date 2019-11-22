Телемедицина появилась в аптеках

Общество 22.11.2019 13:31
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22.11.2019 13:31
Медицинский сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, выходит на аптечный рынок. Клиенты сети аптек «Вита Экспресс» получат услуги телемедицины с помощью специального промокода. Он позволяет воспользоваться пакетом телемедицинских услуг от DocDoc, куда входят консультации терапевта, педиатра и одного узкопрофильного врача в месяц. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, пилотный проект стартовал в Самаре в сентябре. На данный момент в распоряжении сети аптек, которая охватывает 2 тысячи российских городов, 240 тысяч промокодов.
Дмитрий Петрухин, основатель сервиса DocDoc:
«Наш выход на рынок аптек является новым опытом дистрибуции телемедицины. Мы изучим пользовательский опыт. Вероятно, в дальнейшем предложим специальный продукт для аудитории аптек».
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Мы предложили клиентам аптечной сети ГК Вита технологичный и современный способ получения телемедицины от сервиса DocDoc. Благодаря ему посетители смогут в любой момент получить квалифицированную медицинскую консультацию, а сэкономленное время провести со своими близкими».
Владислав Евтушенко, Директор департамента развития и маркетинга ГК Вита:
«Наряду с высоким уровнем сервиса, широким ассортиментом в каждой аптеке и доступными ценами на лекарства, нашей задачей является предоставление клиентам инновационных продуктов в сфере лечения и поддержания здоровья. Именно поэтому мы делаем для наших клиентов уникальную возможность получить безлимитные консультации ведущих педиатров и терапевтов страны. Это в полной мере отражает нашу цель — предоставить людям своевременную и профессиональную помощь».
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