Общество

В Волгограде участник войны в Чечне отвоевал у Минобороны 300 тысяч рублей

Общество 19.11.2019 16:37
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19.11.2019 16:37


Центральный районный суд Волгограда обязал  Министерство обороны РФ выплатить ветерану боевых действий в Чечне единовременное пособие в размере 300 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, с исковым требованием к военному комиссариату Волгоградской области и Минобороны в суд обратился Е. Искалиев. Мужчина является ветераном боевых действий в Чеченской республике, в период с 1998 по 1999 годы проходил военную службу по призыву. В ноябре 1999 года на территории Чеченской республики получил военную травму – множественные огнестрельные ранения. Срочнику была  установлена 2-я группа инвалидности. Согласно федеральному закону «О противодействии терроризму» участник боевых действий, получивший увечье, которое повлекло инвалидность,  имеет право на получение единовременного пособия. Суд такое право подтвердил. Теперь министерство обороны РФ обязано будет выплатить положенную инвалиду сумму.  Решение суда в законную силу не вступило.

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