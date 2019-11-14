«Умное освещение» от «Ростелекома» сэкономит бюджет Михайловки

Телеком 14.11.2019 11:54
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14.11.2019 11:54
В Михайловке сотрудники компании «Ростелеком» установили 4129 светодиодных светильников и создали комплексную систему учета электроэнергии и управления уличным освещением. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, система дает возможность осуществлять контроль за параметрами сети, устанавливать сезонные и суточные осветительные режимы, оптимизировать нагрузки и дистанционно передавать информацию о потреблённой электроэнергии. Реализация проекта позволит Михайловке сэкономить порядка 60-70% бюджетных средств, а также существенно сократить энергозатраты.
«Модернизация уличного освещения – один из значимых компонентов комплексного проекта “Умный» город”, включающего множество нужных и полезных инновационных решений, направленных, в конечном итоге, на создание комфортной и безопасной городской среды. Уверен, что теперь жителям Михайловки захочется чаще гулять по улицам родного города, а успешный опыт по внедрению цифровых технологий “умного” освещения подхватят и другие населенные пункты региона», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Современные энергоэффективные светильники, установленные «Ростелекомом», отличаются увеличенным сроком службы – свыше 10 лет, моментальным включением и в разы меньшим энергопотреблением в сравнении с лампами предыдущего поколения.
«”Умное” освещение, которое появилось на улицах Михайловки – это важный шаг для города, показатель его развития и готовности участвовать в цифровизации. Проект, реализованный совместно с надежным и ответственным партнером – компанией «Ростелеком», позволит повысить качество жизни горожан, а также оптимизировать расходы бюджета, направляя сэкономленные средства на дальнейшее благоустройство города», – поделился Сергей Фомин, глава городского округа город Михайловка.
Дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры в Михайловке позволит интегрировать обновленный комплекс освещения в единую сервисную платформу городского хозяйства. Создание систем «Умных городов» в России «Ростелеком» реализует в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».
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