В Волгограде 90-летний ликвидатор нацподполья воюет за выплату ко Дню Победы





Прокуратурой Центрального района Волгограда проведена проверка по обращению 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны по вопросу отказа УПФР в Центральном районе Волгограда в предоставлении ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина с такой просьбой 8 мая обратился в УПФР. В этот же день пенсионный фонд отказал мужчине в назначении выплаты, мотивировав тем, что он не является участником Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Между тем, федеральным законом к участникам Великой Отечественной войны отнесены также лица, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

24.04.2019 Указом Президента Российской Федерации № 186 установлена ежегодная выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющимися инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах».

Фактически, установила прокуратура, заявитель принимал участие в боевых операциях по ликвидации национального подполья на территории Союзных Республик, указанных в Указе Президента Российской Федерации, в составе военной части с февраля по апрель 1951 года.

Таким образом пенсионер относится к категории участников Великой Отечественной войны, а также лиц, на которых распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 24.04.2019 №186.

В этой связи прокуратурой Центрального района Волгограда предъявлено в суд исковое заявление о возложении обязанности на УПФР в Центральном районе Волгограда предоставить ветерану соответствующую выплату.

Центральный районный суд Волгограда разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме.

Решение в законную силу не вступило в связи с обжалованием со стороны ответчика.



