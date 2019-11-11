В Волгограде УК поплатилась за отсутствие ремонта в подъезде

Общество 11.11.2019 10:25
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11.11.2019 10:25
В Волгограде УК «Уютный дом» оштрафована на 125 тысяч за отвратительное состояние подъезда дома №25 по ул. Богданова. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области, на бездействие УК пожаловались жители дома. При осмотре подъезда были обнаружены участки разрушения штукатурного и окрасочного слоев стен, местами - отсутствие напольной плитки. При этом управляющей организацией ООО УК «Уютный Дом» не были представлены документы, свидетельствующие о выявлении указанных повреждений и принятии мер по их устранению (акты осмотров, план ремонтно-восстановительных работ, договор подряда и т.п.). По итогам проверки в отношении управляющей организации составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.
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