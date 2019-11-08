В Волжском УК заплатит круглую сумму за «голый» балкон





В Волжском УК «Лада Дом» оштрафована госжилинспекцией на 125 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, с жалобой на коммунальщиков, которые не отремонтировали балкон, обратился один из жителей дома №46 по ул. Карбышева. При обследовании конструкции обнаружились многочисленные дефекты: разрушение защитного слоя бетона балконной плиты, выкрашивание бетона из тела плиты, оголение арматуры. Использование такого балкона, посчитали в госжилинспекции, несет угрозу жизни и здоровью граждан.

По факту бездействия в отношении ООО «Лада Дом» составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.



