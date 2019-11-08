В Волжском УК заплатит круглую сумму за «голый» балкон

Общество 08.11.2019 16:18
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08.11.2019 16:18
В Волжском УК «Лада Дом» оштрафована госжилинспекцией на 125 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, с жалобой на коммунальщиков, которые не отремонтировали балкон, обратился один из жителей дома №46 по ул. Карбышева. При обследовании конструкции обнаружились многочисленные дефекты: разрушение защитного слоя бетона балконной плиты, выкрашивание бетона из тела плиты, оголение арматуры. Использование такого балкона, посчитали в госжилинспекции, несет угрозу жизни и здоровью граждан.
По факту бездействия в отношении ООО «Лада Дом» составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
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