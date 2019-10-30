Общество

ПДД написаны «кровью»: как полицейские в Волгоградской области вразумляли водителей

Общество 30.10.2019 12:00
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30.10.2019 12:00


Только в Новоаннинском районе Волгоградской области с начала года в ДТП погибли 16 человек и 45 были ранены. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, с целью сокращения аварийности, сохранения  жизни и здоровья участников дорожного движения, сотрудники ГИБДД провели в Новоаннинском районе профилактическое мероприятие. Автоаварии зафиксированы как в самом районном центре, так и на участке федеральной автодороги "Москва-Волгоград", проходящей по территории района. 

Тяжкие ДТП с погибшими и пострадавшими происходили из-за не соблюдения правил дорожного движения - выезда на полосу встречного движения с нарушением маневра обгона, несоответствия скорости дорожным условиям, нарушения дистанции, правил перевозки детей и утомляемости водителей.

Профилактическое мероприятие осуществлялось путем массовой проверки водителей группами нарядов ДПС. В результате к административной ответственности за нарушения ПДД были привлечены 12 человек, из них трое водителей перевозили несовершеннолетних без детских удерживающих устройств. Каждому водителю были розданы профилактические памятки и проведены беседы.

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