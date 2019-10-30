Телеком 30.10.2019 11:22 Новости компаний
378 0
30.10.2019 11:22 Новости компаний
В оперативной отчетности «Ростелекома» зафиксирован стремительный рост общей продолжительности звонков с таксофонов универсальной услуги связи (УУС), сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
По инициативе компании с 1 января 2018 года была отменена плата за местные телефонные соединения с таксофонов. За девять месяцев 2018 года общая продолжительность местных звонков выросла в 5,3 раза к показателю предыдущего года. А за аналогичный период 2019 года трафик вырос еще в 1,7 раза.
С 1 декабря 2018 года стали бесплатными внутризоновые звонки на стационарные телефоны. За январь — сентябрь 2019 года внутризоновый трафик увеличился в 1,8 раза по отношению к аналогичному периоду 2018 года.
С 1 июня 2019 года обнулена стоимость междугородных вызовов на стационарные телефоны по всей стране и это также сразу же сказалось на росте востребованности таксофонов. За первые три квартала 2019 года общая продолжительность междугородных звонков в 1,5 раза превысила показатель по аналогичному периоду прошлого года.
Таким образом, отмена платы позволила переломить тренд на снижение объемов трафика с универсальных таксофонов.
Таксофоны УУС выполняют, прежде всего, важную социальную коммуникационную задачу — до сих пор это единственное доступное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. Важно отметить, что около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.
«Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в РФ обеспечивает функционирование 148 тыс. таксофонов УУС. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.
Реклама
Популярное по теме
30.09.2019 09:25
2670 0
07.10.2019 15:01
10024 3
03.10.2019 10:13
1921 0
МегаФон: на что потратить 30% кэшбэка28.10.2019 11:10
Что смотреть на каникулах: 7 киноновинок для школьников всех возрастов25.10.2019 11:15
Смотреть коллекцию Wink и получить интернет в подарок23.10.2019 14:22
«Ростелеком» и «Ростех» оснастят МФЦ криптобиокабинами — получить загранпаспорт будет проще21.10.2019 09:14
«Ростелеком» познакомил студентов с профессией в «сердце» станции связи17.10.2019 16:20
Биометрия в деле: участники Finopolis платили за кофе одним взглядом17.10.2019 14:03
«Ростелеком» стал лидером среди коммерческих Центров обработки данных15.10.2019 14:38
Финансовые услуги для жителей отдаленных регионов Юга России станут доступнее11.10.2019 16:06
«Ростелеком» стал «Налоговой командой года»10.10.2019 12:25
МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи09.10.2019 11:11
Тотальная слежка: в Волгоградской области озаботились сбором данных с автодорог для «Сколково»07.10.2019 15:01
Абонентам «Ростелекома» стали доступны облачные игры04.10.2019 15:29
Биометрическая система «Ростелекома» получила одобрение ФСБ03.10.2019 10:13
Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»02.10.2019 16:35
МегаФон стал партнером мирового производителя компьютерных игр02.10.2019 15:57
Реклама