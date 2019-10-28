Изменили до неузнаваемости: волгоградка взыскала 1,2 млн рублей за неудачную "пластику"





Существенным изменением внешности, причем не в лучшую сторону, обернулась ринопластика носа для жительницы Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Ворошиловского районного суда, женщина подала в суд на клинику пластической хирургии и выиграла дело. За некачественно оказанные медицинские услуги суд постановил взыскать в пользу пострадавшей в общей сложности более 1,2 миллиона рублей.

В суде установлено, что в 2014 году женщина обратилась в частную клинику за оказанием платных услуг для исправления затрудненного носового дыхания и частичной коррекции спинки носа. Однако оперативное вмешательство повлекло негативные последствия : внешность пациентки существенно изменилась. Повторно проведенная операция в 2016 году желаемого результата не дала, а лишь усугубила общее состояние и внешность пациентки.

Комплексная комиссионная судебно-медицинская экспертиза показала, что медицинские услуги женщине были оказаны с грубыми нарушениями, что повлекло изменение анатомической структуры и наружного носа в виде его деформации. А операции были выполнены лицом, не имеющем квалификации в области пластической хирургии. Название клиники районный суд не раскрывает.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



