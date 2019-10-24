Общество

В Волгограде облздрав заставили выдать лекарства инвалиду-сердечнику

Общество 24.10.2019 16:24
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24.10.2019 16:24


Прокуратура помогла обеспечить 58-летнюю жительницу Волгограда, страдающим редким заболеваем сердца, жизненно необходимым лекарственным препаратом. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой на отсутствие дорогостоящего лекарства.
Установлено, что заявительница, являющаяся инвалидом II группы, страдает жизнеугрожающим и хронически прогрессирующим редким (орфанным) заболеванием сердца. Для лечения она нуждается в приеме лекарственного препарата "Риоцигуат", стоимость которого на месяц приема превышает 100 тысяч рублей. Вопреки требованиям действующего законодательства женщина данным лекарством не была обеспечена, что негативно отражалось на ее здоровье. Прокурором района в комитет здравоохранения Волгоградской области было внесено представление об устранении выявленных нарушений. В настоящее время пациентка полностью обеспечена необходимым лекарством.

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