Общество

В Волгограде рассвет золотой осени нагнал туману

Общество 22.10.2019 08:50
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22.10.2019 08:50


Необычные кадры предрассветного тумана запечатлел сегодня фотокорреспондент ИА «Высота 102». Багровый восход, огни большого города в дымке  на Набережной в Волгограде – так просыпался сегодня наш город в один из  дней уходящей золотой осени. 

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