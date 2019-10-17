Телеком

«Ростелеком» познакомил студентов с профессией в «сердце» станции связи

Телеком 17.10.2019 16:20
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17.10.2019 16:20


Студенты первого курса кафедры телекоммуникационных систем Волгоградского государственного университета побывали в самом сердце станции, на основных узлах и объектах «Ростелекома» и увидели то, что скрыто от глаз обычного пользователя связи и интернета.
Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, ребята смогли проследить за работой систем, познакомиться с организацией сетей и попрактиковаться в измерении основных параметров. Специалисты компании продемонстрировали оборудование кросса, магистральной и внутризоновой сети, сети пакетной коммутации, местной и междугородной станции, а также ответили на вопросы студентов. 
«Наиболее эффективным обучение и знакомство с профессией становится тогда, когда теория тесно связана с практикой. Важно, что на начальном этапе обучения студенты могут не только увидеть современное оборудование, но и узнать о принципах его работы, самостоятельно произвести измерения, сделать выводы.
Это стимулирует и интерес к учебе, и к тому, чтобы быть действительно профессионалом своего дела, развивать цифровую отрасль. Приятно видеть неподдельный интерес ребят, стремление вникнуть в тонкости и нюансы работы», — подчеркнул и.о. технического директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Константин Волосевич.
В технологических залах студенты получили возможность не только познакомиться с телеком-оснащением, но и узнать о современных услугах «Ростелекома» и о том, как с технической и практической точки зрения организовано их предоставление абонентам. 
«Такие экскурсии для молодого поколения — хорошая мотивация к деятельности, к осознанному обучению. Когда студенты уже имеют представление о том, с чем им предстоит столкнуться в реальных условиях и каким умениями и знаниями нужно обладать для будущей эффективной работы. Уверен, что добрая традиция такого сотрудничества с Ростелекомом, будет расширяться», — отметил заведующий кафедрой телекоммуникационных систем ВолГУ Евгений Семенов.
Приятным завершением познавательного семинара-экскурсии для студентов стало чаепитие, вручение памятных сувениров от «Ростелекома» и возможность неформального общения с представителями компании.

«Поступив учиться, я лишь примерно представлял себе будущую сферу деятельности, то, чем занимаются специалисты в области телекоммуникаций. Сегодняшняя экскурсия позволила по-новому взглянуть на профессию, увидеть масштаб и посмотреть, как на самом деле происходит передача сигнала, настройка оборудования. Получил массу впечатлений, самых положительных. Было очень интересно, познавательно, а главное – очень предметно», — поделился впечатлениями студент Виктор Тельнов. 
«Познавательная экскурсия! Масштабы оборудования, и, главное, важность этого оборудования в современном мире — впечатляют!», — прокомментировала студентка Никифирова Софья. 

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