В Волгограде выбрали нового председателя совета ректоров вузов





Александр Коротков, ректор социально-педагогического университета стал новым председателем совета ректоров вузов Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в университете, он сменил на этом посту профессора Владимира Петрова, президента Волгоградского государственного медицинского университета.

Ранее, напомним, социально-педагогический университет попал в поле зрения общественности в связи с увольнениями двух профессоров. Так, руководство вуза не стало продлевать контракт с Михаилом Таранцовым, экс-депутатом Волгоградской областной думы, который работал на кафедре истории. Также был уволен известный ученый, 83-летний археолог Владислав Мамонтов.

Фото Волгоградской епархии.