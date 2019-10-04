Общество

В Волгограде выбрали нового председателя совета ректоров вузов

Общество 04.10.2019 13:54
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04.10.2019 13:54


Александр Коротков, ректор социально-педагогического университета стал новым председателем совета ректоров вузов Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в университете, он сменил на этом посту профессора Владимира Петрова, президента Волгоградского государственного медицинского университета. 
Ранее, напомним, социально-педагогический университет попал в поле зрения общественности в связи с увольнениями двух профессоров. Так, руководство вуза не стало продлевать контракт с Михаилом Таранцовым, экс-депутатом Волгоградской областной думы, который работал на кафедре истории. Также был уволен известный ученый, 83-летний археолог Владислав Мамонтов. 
Фото Волгоградской епархии.

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