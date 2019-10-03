



В Волгограде определили победителя аукциона на оказание услуг по проектированию новой детской клинической больницы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, контракт на выполнение этих работ будет заключен с известной компанией – АО «Приволжстрансстрой». Фирма выполнит работу за 30 миллионов рублей, еще один претендент на освоение бюджетных средств - ООО «Монолит-М» предлагало свои услуги за большую цену – 31,6 миллиона рублей.

АО «Приволжстрансстрой» является застройщиком крупных объектов в регионе. В частности, эта компания реконструировала ГДЮЦ, построила интерактивный музей "Россия - моя история", в настоящее время возводит храм Александра Невского в центре Волгограда. Накануне ИА "Высота 102" сообщало о том, что "Приволжстрансстрой" займется также проектированием родительного дома городской клинической больницы №25.

Напомним, областную детскую клиническую больницу планируется построить на территории рядом с ВолГУ. Это решение властей вызвало недовольство некоторых представителей общественности, которые считали, что этот участок нужно сохранить в рекреационных целях. Тем не менее, по результатам публичных слушаний было получено одобрение участников на эту стройку. А недавно депутаты городской думы изменили назначение данного участка для предстоящего строительства. Многопрофильная детская больница расположится на 12 гектарах, причем половина из них будет отдана под озеленение, пообещали депутаты.



