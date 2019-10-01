Золотым рыбкам из пруда в Волгограде показали, где синие раки зимуют (ФОТОРЕПОРТАЖ)





Золотые рыбки, которые провели теплое лето в новом декоративном пруду на верхней террасе Центральной набережной, перезимуют в надежном месте.









Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня обитателей пруда – японских карпов кои – выловили из водоема и транспортировали на Центральный рынок.





Но не в качестве товара в рыбных лавках, а на комфортную зимовку – в подвальное помещение рынка, где выращивают креветок и даже экзотических синих раков. Но не в качестве товара в рыбных лавках, а на комфортную зимовку – в подвальное помещение рынка, где выращивают креветок и даже экзотических синих раков.









Напомним, японские карпы кои поселились в пруду на набережной весной этого года. Рыбок переселили сюда из водоема в сквере имени Саши Филиппова, расположенного в Ворошиловском районе.









Золотые рыбки в пруду на набережной стали основателями традиции у молодоженов приходить сюда после бракосочетания и загадывать желания.























