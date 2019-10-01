Золотым рыбкам из пруда в Волгограде показали, где синие раки зимуют (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 01.10.2019 15:45
4740 0
01.10.2019 15:45
Золотые рыбки, которые провели теплое лето в новом декоративном пруду на верхней террасе Центральной набережной, перезимуют в надежном месте.
Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня обитателей пруда – японских карпов кои – выловили из водоема и транспортировали на Центральный рынок.
Но не в качестве товара в рыбных лавках, а на комфортную зимовку – в подвальное помещение рынка, где выращивают креветок и даже экзотических синих раков.
Напомним, японские карпы кои поселились в пруду на набережной весной этого года. Рыбок переселили сюда из водоема в сквере имени Саши Филиппова, расположенного в Ворошиловском районе.
Золотые рыбки в пруду на набережной стали основателями традиции у молодоженов приходить сюда после бракосочетания и загадывать желания.
Реклама
Популярное по теме
08.09.2019 20:19
46332 48
07.09.2019 16:05
30904 0
02.09.2019 20:15
36905 9
Муниципальное жилье в центре Волгограда тонет в коммунальной бездне01.10.2019 15:17
На набережной в Волгограде появятся четыре новых фонтана01.10.2019 13:20
«Сформулируйте яснее»: волгоградец озадачил суд иском на 600 триллионов рублей30.09.2019 15:34
В Волгограде подступы к главному музею превратили в туалет30.09.2019 12:51
В Волгограде на набережной начали строить мост30.09.2019 11:55
В Волгоградской области пообещали достать новый ФАП из-под земли29.09.2019 09:03
В Красноармейском районе Волгограда на аварийном доме осыпалась кирпичная кладка28.09.2019 16:47
В Волгограде суд заставил районных чиновников взглянуть на рассыпающийся дом27.09.2019 16:05
Сеть ювелирных магазинов вызвала гнев покупателей Волгограда за обман с ликвидацией27.09.2019 13:32
В Волгограде активная пенсионерка «снесла» незаконный киоск фастфуда27.09.2019 10:55
Волгоград закупает первые квартиры для обитателей аварийных домов27.09.2019 10:24
Более 326 кг подозрительной рыбы и раков обнаружено на рынке под Волгоградом27.09.2019 09:53
В Волгоградской области не все многоквартирные дома готовы к отопительному сезону26.09.2019 17:14
В 14 муниципальных образования Волгоградской области приняты постановления о начале подтопки — тепло будет поступать в социально-значимые учреждения Волгограда, Городищенского, Иловлинского, Киквидзенского, Клетского, Николаевского, Новониколаевского, Октябрьского, Руднянского, Старополтавского, Фроловского, Чернышковского...
Первые заморозки ожидаются в Волгоградской области26.09.2019 14:52
В Волгограде первые две больницы подключили к теплу26.09.2019 13:39
Реклама