Общество 27.09.2019 13:32
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27.09.2019 13:32
Предупреждение о прекращении распространения информации о мнимой ликвидации магазинов выдано сегодня Волгоградским УФАС группе компаний «Sunlight» в лице ООО «Солнечный свет», «Мельница», «Релизпром» и «Управляющая компания Ритейл парк», сообщает ИА «Высота 102». Как рассказали информагентству в территориальном антимонопольном органе, после соответствующего поручения ФАС России регуправлением были рассмотрены обращения жителей Волгограда и других городов, касающиеся действий магазинов «Sunlight» по введению потребителей в заблуждение относительно закрытия и распродаж якобы из-за закрытия магазинов сети. «Интересно, что за последние 3 года это уже далеко не первый случай, так называемой, полной «ликвидации» сети «Sunlight». Речь со всей очевидностью идет просто о маркетинговой акции, призванной создать ажиотажный спрос со стороны потребителей путем манипулирования их поведением.
По всей видимости, данная компания не очень-то дорожит своей деловой репутацией», - отметила в комментарии ИА «Высота 102» заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ирина Никуйко. В ходе расследования ситуации волгоградскими антимонопольщиками были направлены запросы в торговые центры Волгограда и Волжского, в которых размещены магазины сети. В ответ несколько торговых центров указали, что никакого расторжения договоров аренды не предвидится. Отдельные торговые центры указали на предстоящую замену юридических лиц со стороны магазина «Sunlight» на новое юридическое лицо ООО «Солнечный свет» ввиду внутреннего перевода торговых точек сети «Sunlight» на территории РФ в единую структуру. О полном закрытии магазинов ни от одного торгового центра информации не поступило. Примечательно, что один из крупнейших торговых центров Волгограда попытался пресечь распространение недостоверной информации о ликвидации магазина «Sunlight», которая, по его мнению могла негативно сказаться и на имидже самого торгового комплекса. Так, управляющая компания ТРЦ отказала в согласовании размещения в витринах магазина информации о маркетинговой акции «Ликвидация». Однако арендатор, несмотря на запрет, разместил лживую информацию на своих витринах, чем нарушил условия договора аренды.
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