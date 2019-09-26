Стала известна причина смерти пассажира рейса «Анталья-Волгоград»





Медики, которые оказывали помощь пассажиру самолета Анталья-Волгоград, назвали предположительную причину смерти мужчины. Как рассказала ИА "Высота 102" медсестра Елена, которая вместе со своим супругом возвращалась из Турции, она пыталась реанимировать пассажира вместе с другим туристом, врачом скорой помощи. «Нам ничего не удалось сделать – все было бесполезно. По всем признакам, мужчина умер от внутреннего кровотечения, спровоцированного язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Его могла спасти только срочная операция», - рассказала Елена. По ее словам, на мужчину, лицо которого было «зеленого» цвета и который поднимался на борт самолета, покачиваясь, обратили внимание многие. «Мы подумали, что он нетрезвый. Но, оказывается, ему уже было плохо. Видимо, он решил, что долетит. Хотя, конечно, его надо было госпитализировать еще из аэропорта», - рассказала Елена.

Напомним, ЧП на борту самолета, выполняющего рейс из Антальи в Волгоград, произошло накануне. Самолет вылетел в 6 часов 41 минуту утра из Антальи, но вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Анкары из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Мужчину спасти не удалось. Пассажирам рейса пришлось провести около 7 часов в аэропорту Анкары.



