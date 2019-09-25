



Следователи задержали в Волгоградской области 69-летнего жителя Липецкой области по подозрению в убийстве 43-летнего рыбака. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, сообщение о преступлении, совершенном в Новоаннинском районе, поступило накануне от очевидца преступления.

По данным следствия, подозреваемый вместе с тремя приятелями на машине одного из них отправился на рыбалку в Астраханскую область. По дороге мужчины выпивали. Проезжая по территории Новоаннинского района между пенсионером и его 43-летним попутчиком произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый достал нож и нанес им один удар в область грудной клетки оппонента. Травма оказалась смертельной. Заметив потасовку на заднем сидении машины, водитель тут же остановил транспортное средство и вытащил пострадавшего на улицу. Случайным очевидцем происходящего стал проезжавший мимо местный житель, который тут же по телефону сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Свою вину задержанный не признает.



