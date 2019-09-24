От Сталинграда - до Великой Победы

Компания «Газпром трансгаз Волгоград» приглашает юных патриотов принять участие в проекте «Сталинградский рубеж»

От Сталинграда - до Великой Победы 24.09.2019 08:43
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24.09.2019 08:43


ООО «Газпром трансгаз Волгоград» приглашает юных патриотов принять участие в социальном проекте «Сталинградский рубеж», приуроченном к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которую наша страна будет отмечать в следующем году.
Школьникам образовательных учреждений, членам юнармейских отрядов, студентам и всем желающим представляется возможность выступить в роли «военных корреспондентов», рассказать о местах боевой славы своего региона, о подвигах предков в годы войны, поделиться эмоциями и впечатлениями в социальных сетях под уникальными хэштегами #мой_сталинградский_рубеж и #мойсталинградскийрубеж — сообщает ИА «Высота 102».
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин рассказал о целях проекта «Сталинградский рубеж»: «Мы помним героев и великие сражения и гордимся ими. В преддверии 75-й годовщины Великой Победы очень важно укрепить у молодого поколения чувство патриотизма. Главная цель нашего проекта – воспитание гордости за страну победителей, чувства долга перед Родиной. Изучение героического прошлого обеспечит условия для самовыражения участников «Сталинградского рубежа», направит в нужное русло их творческую активность, поможет воспитать достойную смену юных патриотов». 

На фото: генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин с участниками проекта «Сталинградский рубеж» на Мамаевом кургане.
Проект призван стать интересной и полезной коммуникационной площадкой для молодежи. 
«Мы сделали проект действительно ориентированным на молодежь, «переместив» его в интернет, – поясняет Герой России Дмитрий Воробьев, советник генерального директора ООО «Газпром трансгаз Волгоград». – Я надеюсь, что нам удастся зародить интерес к истории своей страны и родного края, дать толчок для самостоятельного изучения фактов». 
Самые интересные фото, видеоматериалы, рисунки и очерки будут опубликованы в официальном аккаунте «Сталинградского рубежа» и на сайте ООО «Газпром трансгаз Волгоград». По итогам проекта планируется создать печатный альманах, содержащий лучшие фотографии и текстовые материалы участников. 
Каждый может рассказать и показать свое видение исторически значимых событий, поведать о подвигах своих дедов и прадедов.
Как стать участником проекта «Сталинградский рубеж»?
1. Напишите свои впечатления, заметку, очерк, воспоминания, услышанные от ветеранов, сделайте фото или короткое видео. 
2. Разместите очерк и фотографии на своей странице в социальных сетях (Facebook или Instagram) с хэштегом #мой_сталинградский_рубеж или #мойсталинградскийрубеж. 
3. Сделайте Ваш пост в настройках открытым для широкой аудитории. 
4. Заходите на официальные страницы проекта «Cталинградский рубеж» в Facebook и Instagram, пишите отзывы о проекте и комментарии. 
Лучшие авторы не только получат признание, но и примут участие в интересных и познавательных встречах, мероприятиях и мастер-классах. Давайте вместе сделаем так, чтобы проект, созданный к 75-й годовщине Великой Победы, перерос в национальное движение. Начавшись на героической земле, он охватит всю нашу большую страну и, возможно, даже выйдет за ее пределы. 

На фото: участники проекта «Сталинградский рубеж» на смене Почетного караула в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.
Свыше 500 российских школьников уже приняли участие в социальном проекте ООО «Газпром трансгаз Волгоград» «Сталинградский рубеж». Их фотографии можно посмотреть в социальных сетях, указав хэштеги проекта.

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