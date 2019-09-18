Общество

В Волгограде «игравшую» не по правилам УК выгнали с рынка ЖКХ

Общество 18.09.2019 16:39
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18.09.2019 16:39


Решение об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, предоставленной ООО «Жилсервис», вынес Арбитражный суд Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу государственного органа, с иском об аннулировании лицензии в суд обратилась региональная инспекции государственного жилищного надзора. В ходе разбирательства установлено, что в управлении ООО «Жилсервис» находился многоквартирный дом № 7А по улице Набережная Волжской Флотилии в Волгограде. Однако в Реестре лицензий Волгоградской области сведения об управлении ООО «Жилсервис» многоквартирным домом за период с 01.07.2015 по 05.09.2018 отсутствовали, о чем прекрасно знало руководство УК, не предпринимая, однако, никаких попыток обратиться с заявлениями в адрес органа государственного жилищного надзора. После решения суда первой инстанции, компания «Жилсервис» пыталась отстоять лицензию, но Двенадцатый арбитражный апелляционный суд не усмотрел оснований для отмены обжалуемого судебного акта, признав решение Арбитражного суда Волгоградской области законным и обоснованным.

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