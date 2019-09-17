Общество

Михаила Таранцова уволили из волгоградского вуза

Общество 17.09.2019 17:09
8639 70
17.09.2019 17:09


Руководство Волгоградского государственного социально-педагогического университета решило не продлевать с Михаилом Таранцовым очередной годовой контракт. Как рассказал ИА «Высота 102» Михаил Александрович, ему позвонили из вуза и сообщили, что в его услугах более не нуждаются. Михаил Таранцов, будучи депутатом Волгоградской облдумы на неосвобожденной основе, около десяти лет являлся  профессором университета, работал на кафедре истории России. "Причины расторжения контракта  мне не объяснили, но думаю, они понятны", - прокомментировал  Михаил Александрович. 
Напомним, Михаил Таранцов после подведения итогов дня голосования  заявил о непризнании итогов выборов, грязных технологиях, «краже» голосов «Единой Россией» и многочисленных нарушениях по Краснооктябрьскому округу №13.Теперь интересы избирателей данного округа будет представлять в Волгоградской облдуме член партии "Единая Россия" Алексей Волоцков. 

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