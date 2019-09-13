









Выездное совещание Совета безопасности под председательством секретаря этого конституционного органа Николая Патрушева проходит сегодня в Волгограде. В городе предприняты усиленные меры безопасности, затруднено движение на центральных улицах из-за проезда черных машин в сопровождении полиции. Как сообщает ИА «Высота 102», в здании администрации Волгоградской области на заседание собрались примерно 50 человек, в том числе руководители практически всех субъектов ЮФО, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, представители руководства Крыма и Краснодарского края. Участники совещания в закрытом режиме будут обсуждать вопросы предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории ЮФО.













Справка. Совет безопасности Российской Федерации является конституционным органом, осуществляющим подготовку решений президента в области обеспечения безопасности. В Конституции Совет безопасности закреплен как государственный орган в статье 83, определяющей полномочия президента в отношении формирования важнейших институтов государства (правительство, Центральный банк, федеральные суды, генеральный прокурор, администрация президента, высшее командование Вооруженных сил).



