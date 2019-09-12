Общество 12.09.2019 14:27
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12.09.2019 14:27
Сегодня в Волгограде верующие впервые масштабно отметили день Всех Святых в Земле Волгоградской просиявших и перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург. Возложение цветов к памятнику святому князю Александру Невскому и богослужение под открытым небом прошли сегодня на площади Павших Борцов возле строящегося Александро-Невского собора. Как сообщает ИА «Высота 102», праздничное богослужение совершили митрополит Герман (Тимофеев), митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, епископ Галичский и Макарьевский Алексий.
Святой благоверный князь Александр Невский стал небесным покровителем Волгограда в 2006 году. Решение было принято патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Считается, что именно Александр Невский стал первым, кто задумался о важности строительства на Волге сторожевой крепости, на месте которой позже стал развиваться город Царицын. Кроме того, историки утверждают, что неподалеку от современного Волгограда князь вел переговоры с Золотой Ордой и где-то в близлежащих краях был отравлен коварными татаро - монголами.
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