Общество

Торжества в честь святого покровителя Волгограда - ФОТОРЕПОРТАЖ ИА «Высота 102»

Общество 12.09.2019 14:27
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12.09.2019 14:27



Сегодня в Волгограде верующие впервые масштабно отметили день Всех Святых в Земле Волгоградской просиявших и перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург. Возложение цветов к памятнику святому князю Александру Невскому и богослужение под открытым небом прошли сегодня на площади Павших Борцов возле строящегося Александро-Невского собора. Как сообщает ИА «Высота 102», праздничное богослужение совершили митрополит Герман (Тимофеев), митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, епископ Галичский и Макарьевский Алексий. 












Святой благоверный князь Александр Невский  стал небесным покровителем Волгограда в 2006 году. Решение  было принято патриархом  Московским  и всея Руси Алексием  II. Считается, что именно Александр Невский стал первым, кто задумался о важности строительства на Волге сторожевой крепости, на месте которой позже стал развиваться город Царицын.  Кроме того, историки утверждают, что  неподалеку от современного  Волгограда  князь  вел переговоры с Золотой Ордой и где-то в близлежащих краях  был отравлен коварными татаро - монголами. 


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