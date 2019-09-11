В Волгограде школа начала учебный год без цивилизованной дороги

Общество 11.09.2019 14:01
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11.09.2019 14:01
Вместо отремонтированного подъездного пути к средней школе №34 в Краснооктябрьском районе Волгограда ведет разбитая дорога в «образцово-показательных» ямах. Сегодня съемочная группа ИА «Высота 102» стала свидетелем того, как автомобилисты с трудом преодолевают ухабы, а родители школьников вспоминают дни непогоды, когда из образовавшихся луж их обдавали жидкой грязью.
Школа расположена по адресу - проспект Ленина, 69, а «убитая» дорога, идущая вдоль учебного заведения - это так называемый Малый проспект. Что за технологии применяла здесь подрядная организация при ремонте, неизвестно, но местные жители в разговоре с ИА «Высота 102» не раз употребляли в адрес дорожников недобрые слова. Получить комментарий от администрации Волгограда пока не удалось.
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