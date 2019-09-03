Общество

Волгоградка отвоевала у чиновников место для киоска

Общество 03.09.2019 16:13
8905 9
03.09.2019 16:13


Арбитражный суд Волгоградской области признал незаконным решение администрации Дзержинского района об отказе предпринимателю Татьяне Глазуновой в заключении договора на размещение киоска. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, 1 июня 2016 года предприниматель и  администрация Дзержинского района Волгограда заключили договор на размещение нестационарного торгового объекта договора в месте пересечения улиц 51-й Гвардейская и  Краснополянская, около дома N 9а. Срок действия указанного договора заканчивался 1  марта 2017 года. 
16 февраля 2017 года администрация уведомила предпринимателя о том, что место, где находится ее киоск, не вошло в схему размещения нестационарных объектов. Взамен ей предложили воспользоваться правом на получение компесационного места. Однако,  обратившись впоследствии с заявлением о предоставлении одного из 19 компенсационных мест, женщина получила отказ, который она оспорила в судебном порядке. 
Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2018 года решение администрации Дзержинского района об отказе в предоставлении предпринимателю компенсационного места для размещения нестационарного торгового объекта было признано недействительным. Орган  местного самоуправления обязали предоставить ИП Глазуновой указанное место для размещения киоска. 
27 февраля 2019 года волгоградка вновь обратилась в администрацию Дзержинского района с заявлением о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта с указанием места – между госпиталем и СПТУ №11. Но в апреле ей вновь отказали в заключении договора. 
Суд установил, что несмотря на обращение заявителя в районную администрацию еще в феврале 2018 года межведомственная комиссия по формированию схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгограда в марте того же года приняла решение об исключении из схемы размещения нестационарных торговых объектов место размещения торгового объекта  по улице Новодвинской «в связи с невостребованностью». Суд признал решение комиссии в указанной части незаконным. 
Удовлетворяя требования предпринимателя,  суд обязал администрацию Дзержинского района предоставить ей компенсационное место для размещения нестационарного торгового объекта – киоска – по улице Новодвинской, на территории между госпиталем и СПТУ № 11 сроком до 31 декабря 2020 года.
Решение суда первой инстанции обжаловалось ответчиком в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Апелляционная инстанция признала судебный акт законным и обоснованным и оставила его без изменения.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация
Популярное по теме
«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель СК России поставил кадетам первую «тройку»
02.09.2019 20:15
33977 9
В Волгограде ребенок разрыдался от жалкого вида животных в передвижном зоопарке
21.08.2019 12:34
30963 14
В Волгограде под окнами мировых судей облагородят сквер-помойку
04.08.2019 15:18
25170 0
Общество
03.09.2019 17:48
Общество 03.09.2019 17:48
2296 3 Обсудить

0
Далее
Общество
03.09.2019 16:47
Общество 03.09.2019 16:47
526 3 Обсудить

0
Далее
Общество
03.09.2019 15:20
Общество 03.09.2019 15:20
5022 11 Обсудить

0
Далее
Общество
03.09.2019 13:11
Общество 03.09.2019 13:11
4407 20 Обсудить

0
Далее
Общество
03.09.2019 12:58
Общество 03.09.2019 12:58
1736 7 Обсудить

0
Далее
Общество
03.09.2019 08:40
Общество 03.09.2019 08:40
8414 24 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 20:15
Общество 02.09.2019 20:15
33977 9 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 17:39
Общество 02.09.2019 17:39
1032 2 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 15:26
Общество 02.09.2019 15:26
388 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 15:00
Общество 02.09.2019 15:00
1084 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 14:26
Общество 02.09.2019 14:26
5935 34 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 14:20
Общество 02.09.2019 14:20
1350 4 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 14:14
Общество 02.09.2019 14:14
4276 9 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 13:54
Общество 02.09.2019 13:54
8555 2 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2019 13:05
Общество 02.09.2019 13:05
6834 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области нашли место для ядра спортивной жизни Смотреть фотографииCмотреть видео
17:48
В Красноармейском районе Волгограда благоустроят территорию возле танка Т-34Смотреть фотографии
16:47
В Волгограде 14 микроавтобусов выходят на маршрут «Детский центр – ЖД-больница»Смотреть фотографии
16:13
Волгоградка отвоевала у чиновников место для киоскаСмотреть фотографии
15:52
Двое сторожей «Волгомоста» разобрали плавучий кран на запчастиСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде госинспектор управления Росрыболовства пошел под суд за взяточничествоСмотреть фотографии
15:22
«Ростелеком» завершил подключение ПСБ к Единой биометрической системеСмотреть фотографии
15:20
Волгоградские школьники выстроились в слово "Мир"Смотреть фотографии
13:29
Справку-подтверждение платежа теперь можно получить в «Сбербанк Онлайн»Смотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом в пострадавший от пожара стадион имени Логинова вдохнут новую жизньСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде бизнес-вумен обманула друзей и полицейских на 160 млн рублей Смотреть фотографии
13:07
В Волгограде фирму наказали на полмиллиона за коррупционное предложениеСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде врач-терапевт идет под суд за фиктивные справки для водителейСмотреть фотографии
12:58
Да будет ток!: в Волгограде реконструируют систему электроснабжения скоростного трамваяСмотреть фотографии
11:05
Уникальный тренировочный комплекс для спасателей построен на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области похитили видеокамеру «Безопасного города»Смотреть фотографии
10:02
«Ростелеком» удивил волгоградцев картонным макетом городаСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области студент убил местного жителя в дракеСмотреть фотографии
08:40
Люди с синими чемоданчиками осмотрят дома жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:15
«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель СК России поставил кадетам первую «тройку» Смотреть фотографииCмотреть видео
17:39
В Волгограде женщина-инвалид осталась без жизненно важного лекарстваСмотреть фотографии
16:18
Губернатор Волгоградской области тратит все больше на свою избирательную кампаниюСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области подрядчик капремонта "поматросил и бросил" трех рабочихСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде глава СКР Бастрыкин посадил деревоСмотреть фотографии
14:20
День города в Волгограде поставил рекорд по количеству зрителейСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области 100 женщин перешагнули 100-летний юбилейСмотреть фотографии
14:11
МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккеяСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде полицейские пришли на школьную линейку из-за трех смелых подростковСмотреть фотографии
13:05
Прокуратура Волгоградской области покупает квартиру для сотрудникаСмотреть фотографии
12:02
Лаборант АО «КАУСТИК» победила в городском конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 