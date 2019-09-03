Волгоградка отвоевала у чиновников место для киоска





Арбитражный суд Волгоградской области признал незаконным решение администрации Дзержинского района об отказе предпринимателю Татьяне Глазуновой в заключении договора на размещение киоска. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, 1 июня 2016 года предприниматель и администрация Дзержинского района Волгограда заключили договор на размещение нестационарного торгового объекта договора в месте пересечения улиц 51-й Гвардейская и Краснополянская, около дома N 9а. Срок действия указанного договора заканчивался 1 марта 2017 года.

16 февраля 2017 года администрация уведомила предпринимателя о том, что место, где находится ее киоск, не вошло в схему размещения нестационарных объектов. Взамен ей предложили воспользоваться правом на получение компесационного места. Однако, обратившись впоследствии с заявлением о предоставлении одного из 19 компенсационных мест, женщина получила отказ, который она оспорила в судебном порядке.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2018 года решение администрации Дзержинского района об отказе в предоставлении предпринимателю компенсационного места для размещения нестационарного торгового объекта было признано недействительным. Орган местного самоуправления обязали предоставить ИП Глазуновой указанное место для размещения киоска.

27 февраля 2019 года волгоградка вновь обратилась в администрацию Дзержинского района с заявлением о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта с указанием места – между госпиталем и СПТУ №11. Но в апреле ей вновь отказали в заключении договора.

Суд установил, что несмотря на обращение заявителя в районную администрацию еще в феврале 2018 года межведомственная комиссия по формированию схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгограда в марте того же года приняла решение об исключении из схемы размещения нестационарных торговых объектов место размещения торгового объекта по улице Новодвинской «в связи с невостребованностью». Суд признал решение комиссии в указанной части незаконным.

Удовлетворяя требования предпринимателя, суд обязал администрацию Дзержинского района предоставить ей компенсационное место для размещения нестационарного торгового объекта – киоска – по улице Новодвинской, на территории между госпиталем и СПТУ № 11 сроком до 31 декабря 2020 года.

Решение суда первой инстанции обжаловалось ответчиком в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Апелляционная инстанция признала судебный акт законным и обоснованным и оставила его без изменения.



