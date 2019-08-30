Волгоградцам в юбилейные выходные подарили бесплатный проезд

Общество 30.08.2019 12:49
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30.08.2019 12:49
Проезд в городском электротранспорте на предстоящие выходные станет бесплатным. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, 31 августа и 1 сентября плата за проезд с пассажиров во всех волгоградских троллейбусах и трамваях, в том числе на скоростной линии взиматься не будет. Такое решение муниципалитет принял в связи с празднованием 430-летия Царицына-Сталинграда-Волгограда, проходящим в эти дни на многочисленных площадках в различных районах города.
Также традиционно количество подвижного состава на муниципальных маршрутах общественного транспорта будет увеличено, а его работа продлена до позднего вечера.
После 22.00 общественный транспорт будет отправляться из центра города с интервалом в 10-15 минут. Так, дополнительные троллейбусы выйдут на маршруты №№9, 12 и 15а.
От конечной «Детский центр» до станции «Мончегорская» в Ворошиловском районе продолжит работу трамвайный маршрут №1, до остановки «36 школа» в поселке Ангарский - трамвайный маршрут №2, до остановки «Жилгородок» в Дзержинском районе - трамвайный маршрут №10, до остановки «Обувная фабрика» в Советском районе – трамвайный маршрут №4.
От конечной «Ж/д вокзал» до остановки «К-тр Юбилейный» в Красноармейском районе пойдут дополнительные рейсы автобусного маршрута №2, до остановки «Пос. ГЭС» в Тракторозаводском – автобусы маршрута №21.
31 августа для болельщиков футбольного матча СК «Ротор» VS ФК «Торпедо», который начнется в 19.00 на стадионе «Волгоград-Арена», на линию скоростного трамвая дополнительно выйдут 8 единиц электротранспорта. После окончания матча помимо скоростного трамвая болельщики смогут воспользоваться дополнительными рейсами троллейбусов маршрутов №№9, 12 и 15а – они будут отправляться от остановки «Центральный стадион» с минимальным интервалом по мере заполнения салона.
Всего в праздничные дни на маршруты выйдет порядка 400 единиц автобусов, трамваев и троллейбусов.
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