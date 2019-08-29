В Волгоградской области съедобными грибами отравились 77 человек

Общество 29.08.2019 08:57
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29.08.2019 08:57
С весны до конца августа в Волгоградской области зарегистрировано 56 случаев отравлений неядовитыми грибами. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, пострадали 77 человек, в том числе 9 – дети до 14 лет. Причина отравлений – употребление жареных и консервированных грибов (грузди, волнушки, маслята, дубовики, маслята, моховики, белый гриб, белый польский гриб, подосиновики) домашнего приготовления собственного сбора, а также приобретенных на стихийном рынке. В ведомстве напомнили, что отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений. При этом дети и люди преклонного возраста с ослабленным здоровьем переносят отравления грибами наиболее тяжело. Также взрослым необходимо знать и помнить, что кормить любыми грибами детей до 14 лет не рекомендуется, так как в детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Нельзя собирать грибы, которые вы не можете идентифицировать, незнакомые грибы срывать нельзя. Каждый гриб срезайте с целой ножкой. Не срывайте старые, червивые, дряблые грибы.
Не покупайте свежие, сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы в местах несанкционированной торговли и у случайных лиц, рекомендуют санитарные врачи.
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