Общество

В Волгоградской области школьникам устроили яркие проводы летних каникул

Общество 26.08.2019 11:55
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26.08.2019 11:55





Акция «Собери ребенка в школу» на главной площади Городища собрала накануне около 350 детей. Последние беззаботные дни каникул детвора проводит шумно и весело – с песнями, танцами, конкурсами и подарками, сообщает ИА «Высота 102». 50 ребят из нуждающихся в помощи семей получили новые портфели с необходимыми принадлежностями в виде тетрадей, ручек, карандашей, пеналов и других канцтоваров. Остальным ребятам вручили полезные и вкусные презенты за участие в спортивных и творческих состязаниях.  
Благотворительная акция прошла при поддержке депутата Государственной думы от Волгоградской области Анны Кувычко. «Четвертый год подряд принимаем участие в этой акции. Делаем это вместе с фондом «Семейное благо». Для меня данное мероприятие стало доброй ежегодной традицией. Желаю детям достигнуть больших успехов в новом учебном году», - отметила Анна Кувычко. 


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