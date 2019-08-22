«Пока не меркнет свет»: на волгоградском заводе «Красный Октябрь» разбираются с долгами за электричество
Экономика 22.08.2019 18:27
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22.08.2019 18:27
Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск ООО «Энергосбытовая компания «Лидер» о взыскании с АО «ВМК «Красный Октябрь» более 515 миллионов рублей в качестве долга за поставленную электроэнергию. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда. Как следует из судебного акта, задолженность предприятия за электроэнергию образовалась за период с июля 2018 года по январь 2019 года. «Решение о взыскании долга пока не вступило в законную силу и, вероятно, будет обжаловано конкурсным управляющим. В случае, если суд оставит без изменения решение о взыскании долга в размере 515 512 007 рублей с АО «ВМК «Красный Октябрь», который находится в процедуре банкротства, то данная сумма будет учтена и погашена в порядке очередности, установленном федеральным законом о несостоятельности банкротства», - прокомментировали эту ситуацию в пресс-службе предприятия.
Как стало известно ИА "Высота 102", компания «Лидер» являлась поставщиком электроэнергии до февраля 2019 года. В декабре 2018-январе 2019 года после смены руководства ВМК «Красный Октябрь» руководство компании «Лидер» предпринимало неоднократные попытки остановить энергоснабжение градообразующего предприятия, выполняющего гособоронзаказ. В связи с этим руководителю данной компании было выдано предостережение прокуратурой Волгоградской области. В результате одной из таких попыток была затоплена насосная станция оборотного цикла одного из ключевых цехов предприятия, задействованных в производстве продукции для оборонной промышленности РФ. При этом сбытовой компанией-посредником в ультимативной форме ставилось требование о погашении многомесячной задолженности, накопленной при предыдущем руководстве комбината. Сейчас в ООО «Энергосбытовая компания «Лидер» введена процедура банкротства. В настоящее время с предприятием работает другой поставщик электроэнергии. Все платежи с нынешним поставщиком завод осуществляет в рабочем режиме и в четко обозначенные сроки.
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