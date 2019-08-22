«Напоите животных»: в Волгограде жара идет на рекорд





Вот уже несколько дней волгоградцы страдают от жары. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на информационных табло на остановках данные о температуре воздуха пугали даже самых стойких горожан, приближаясь к 50 градусам по Цельсию. По словам волгоградцев, в полдень они видели и другие цифры – 53 градуса.

Но, если человек все-таки может позаботиться о себе сам, избегая перегрева, то вот четвероногим питомцам приходится гораздо хуже – им просто негде попить. Если не пройти мимо и дать бездомным животным немного воды, то считайте, что одним добрым делом в вашей жизни станет больше.



