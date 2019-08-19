Общество 19.08.2019 12:09
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19.08.2019 12:09
Два юридических лица в Волгоградской области были вынуждены сменить наименования, чтобы исполнить предписания УФАС, сообщает ИА «Высота 102». По информации антимонопольного органа, ООО «Михайловская муниципальная управляющая компания» переименовано в ООО «Управляющая компания «Михайловская», так как УФАС выдвинуло требование изменить фирменное наименование юридического лица, исключив использование в нем слова «муниципальный/муниципальная». ООО «БТИ-1» переименовано в ООО «Бюро кадастровых инженеров» (ООО «БКИ №1») во исполнение предписания прекратить использовать в наименовании организации аббревиатуру «БТИ».
Решения по этим двум антимонопольным делам были обжалованы в судах первой и апелляционной инстанций , в которых решения и предписания УФАС признаны законными (кассационная жалоба ООО «БТИ-1» в данный момент рассматривается в кассационной инстанции в Суде по интеллектуальным правам).
«Оба лица были не согласны с вынесенными решениями антимонопольного органа и в судах указывали на неисполнимость выданных им предписаний. Однако после вынесенных судебных решений, которые оказались не в пользу хозяйствующих субъектов, предписания стали исполнимы и общества выбрали наименования, которые уже не вводят граждан в заблуждение, что одно лицо является якобы муниципальной управляющей компанией, а другое соответственно - бюро технической инвентаризации. Избежать данных нарушений можно было бы уже на этапе регистрации фирменных наименований организаций, если бы регистрирующие органы проверяли предлагаемые наименования на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством к фирменным наименованиям юридических лиц. В том числе о том, что такое наименование не должно никого вводить в заблуждение», - пояснила ИА «Высота 102» заместитель руководителя Волгоградского УФАС Ирина Никуйко.
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