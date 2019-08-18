Аналитика

Канары, дача, телевизор: волгоградцы рассказали о том, как провели лето

Аналитика 18.08.2019 17:57
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18.08.2019 17:57



Меньше двух недель остается до конца календарного лета-2019. В этом сезоне погода волгоградцев баловала нечасто. Удалось ли отдохнуть горожанам, где они провели свой законный отпуск и  есть ли, по их мнению, места для полноценного релакса на территории родного региона  - об этом журналисты «Высота 102» спросили людей на улицах города-героя. Подробнее – смотрите в видеоматериале ИА «Высота 102».


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