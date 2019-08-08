



Активные работы первого этапа долгожданной реконструкции начались в парке имени Гагарина в Краснооктярьском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Подрядная организация, определенная по итогам конкурса, приступила к демонтажу старого покрытия центральной парковой аллеи, ограждения со стороны улицы Титова и других объектов. На данном этапе работы будут вестись на площади около 50 тысяч квадратных метров.









На аллеях старое покрытие будет заменено на новую брусчатку, также появятся места для активного отдыха. Кроме того, вдоль ул. им. Титова капитально отремонтируют ограждение и переоборудуют летнюю киноплощадку под универсальную площадку со сценой. Особое внимание будет уделено оформлению мемориальной зоны, рассказывающей о защитниках Сталинграда и жителях района, погибших в Афганистане.





Рядом с существующими растениями агрономы высадят новые деревья и кустарники. Основные мероприятия по озеленению будут выполнены в рамках следующего этапа. Общая площадь благоустройства составит 11 гектаров.

Подчеркивается, что во время обновления парка планируется по максимуму сохранить уже имеющиеся зеленые насаждения. «При проектировании реконструкции парка одним из условий, в том числе по просьбе жителей района, было сохранение клумб с розами. Сейчас даже демонтаж вокруг идет вручную, чтобы не пострадали наши розы», - рассказал ИА «Высота 102» глава Краснооктябрьского района Иван Дронов.





На протяжении десятилетий парк имени Гагарина остается любимым местом отдыха жителей Краснооктябрьского района. Со временем территория пришла в упадок. С 2010 по 2013 годы здесь были предприняты попытки частично обновить парк. Однако в дальнейшем начатое так и не было доведено до конца.



