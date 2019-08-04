Бодрое утро в стиле ЗОЖ: жители Волгограда знают подходящее место

Общество 04.08.2019 08:17
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04.08.2019 08:17
Если заглянуть на Центральную набережную Волгограда ранним утром, как это сделал фотокорреспондент ИА «Высота 102», то можно застать приятные глазу картины стремления горожан быть в форме. Здесь рулит ЗОЖ, ну и, как милое дополнение – дружба человека и собаки. Вдыхать волжский воздух, наслаждаться стремительно уходящим летом, сохранять бодрость тела и духа, начинать день с любовью к себе и родному городу – все это доступно тем, кто действительно хочет.
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