В Волгограде ветерану войны аннулировали мифический долг за электричество после вмешательства прокуратуры
Общество 31.07.2019 15:30
8546 9
31.07.2019 15:30
Громкая история о том, как коммунальщики довели до горьких слез участника Великой Отечественной войны, рассказанная ИА «Высота 102», получила продолжение. Оценку действиям управляющей организации, а именно ТСН «Современник», дала прокуратура. Сегодня прокурор Центрального района Волгограда Александр Яновский рассказал ИА «Высота 102» о выводах, сделанных по итогам проверки: «92-х летний ветеран обратился в прокуратуру района по вопросу необоснованного доначисления ему платы за электроэнергию за последние 2 месяца в размере более 15 тысяч рублей. До этого управляющая организация проигнорировала неоднократные обращения потерявшего зрение участника Великой Отечественной войны о неисправности прибора учета и необоснованно завышенном доначислении платы за электричество при минимальном использовании ресурса. В ходе проверки установлено, что счетчик не проходил поверку в течение 30 с лишним лет и был неисправен. По результатам прокурорской проверки в адрес управляющей организации внесено представление, инициирован вопрос о привлечении к дисциплинарной и административной ответственности виновных лиц, в частности, руководства ТСН. В результате принятых мер реагирования необоснованно доначисленная ветерану плата за электроэнергию аннулирована», - заявил районный прокурор.
Напомним, ранее журналисты ИА «Высота 102» рассказали о том, как участник Великой Отечественной войны Борис Петрович Щербинин неожиданно получил извещение о странно возникшем долге за электроэнергию. Полностью ослепший пожилой человек воспринял такую несправедливость близко к сердцу и не мог сдержать слез.
Понимания у председателя ТСН «Современник» Евгения Макарова ветеран не нашел, более того, столкнулся с полнейшим равнодушием.
В ТСН «Современник», которое обслуживает дом на улице Краснознаменской в центре Волгограда, где живет участник войны, слепому 92-х летнему пенсионеру посоветовали выяснять отношения с энергетиками напрямую. После этого Борис Петрович Щербинин обратился в прокуратуру Центрального района Волгограда и к журналистам ИА «Высота 102».
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 20:52
55691 0
27.07.2019 20:52
28640 0
10.07.2019 18:38
30348 0
Работа речных портов в Волгоградской области не устроила прокуратуру31.07.2019 13:19
В Волгограде молния повредила световую опору31.07.2019 09:11
В Волгограде ликвидируют места частых ДТП30.07.2019 17:44
Мэрия Волгограда заставляет плясать под свою "дудку" горожан30.07.2019 14:21
Житель Волгограда купил в интернете крупную партию подгузников у фирмы-"фантома"30.07.2019 11:53
Волгоградец отстоял в суде право на досрочную пенсию по старости29.07.2019 17:57
В Волгограде на «СП "Память" завели дело29.07.2019 16:20
В Волгограде кондуктор автобуса отсудила у питерской компании более 200 тысяч рублей за перелом29.07.2019 15:59
Дети работников «Красного Октября» отдыхают по льготным путевкам от завода29.07.2019 14:21
«Есть логотип»: Волгоград посоревнуется с Волжским в праздновании юбилея29.07.2019 12:04
В Волгограде изменят расписание трамваев из-за ночного ремонта рельсов29.07.2019 10:59
В Волгограде «метки» поставят на входных дверях квартир и домов должников29.07.2019 10:41
В Волжском концерт Димы Билана собрал 71 тысячу человек29.07.2019 09:17
"В глазах троится": Диму Билана "размножили" в последний день юбилейной недели Волжского (ФОТО И ВИДЕО)28.07.2019 21:35
Без парада, но с настроением: волгоградцы отмечают День ВМФ28.07.2019 13:48
Реклама