



По результатам прокурорской проверки в адрес управляющей организации внесено представление, инициирован вопрос о привлечении к дисциплинарной и административной ответственности виновных лиц, в частности, руководства ТСН. В результате принятых мер реагирования необоснованно доначисленная ветерану плата за электроэнергию аннулирована», - заявил районный прокурор. Громкая история о том, как коммунальщики довели до горьких слез участника Великой Отечественной войны , рассказанная ИА «Высота 102», получила продолжение. Оценку действиям управляющей организации, а именно ТСН «Современник», дала прокуратура. Сегодня прокурор Центрального района Волгограда Александр Яновский рассказал ИА «Высота 102» о выводах, сделанных по итогам проверки: «92-х летний ветеран обратился в прокуратуру района по вопросу необоснованного доначисления ему платы за электроэнергию за последние 2 месяца в размере более 15 тысяч рублей. До этого управляющая организация проигнорировала неоднократные обращения потерявшего зрение участника Великой Отечественной войны о неисправности прибора учета и необоснованно завышенном доначислении платы за электричество при минимальном использовании ресурса. В ходе проверки установлено, что счетчик не проходил поверку в течение 30 с лишним лет и был неисправен.







Напомним, ранее журналисты ИА «Высота 102» рассказали о том, как участник Великой Отечественной войны Борис Петрович Щербинин неожиданно получил извещение о странно возникшем долге за электроэнергию. Полностью ослепший пожилой человек воспринял такую несправедливость близко к сердцу и не мог сдержать слез.







Понимания у председателя ТСН «Современник» Евгения Макарова ветеран не нашел, более того, столкнулся с полнейшим равнодушием.





В ТСН «Современник», которое обслуживает дом на улице Краснознаменской в центре Волгограда, где живет участник войны, слепому 92-х летнему пенсионеру посоветовали выяснять отношения с энергетиками напрямую. После этого Борис Петрович Щербинин обратился в прокуратуру Центрального района Волгограда и к журналистам ИА «Высота 102».



