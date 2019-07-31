Общество

В Волгограде ветерану войны аннулировали мифический долг за электричество после вмешательства прокуратуры

Общество 31.07.2019 15:30
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31.07.2019 15:30


Громкая история о том, как коммунальщики довели до горьких слез участника Великой Отечественной войны, рассказанная ИА «Высота 102»,  получила продолжение. Оценку действиям управляющей организации, а именно ТСН «Современник», дала прокуратура. Сегодня прокурор Центрального района Волгограда Александр Яновский рассказал ИА «Высота 102» о выводах, сделанных по итогам проверки: «92-х летний ветеран обратился в прокуратуру района по вопросу необоснованного доначисления ему платы за электроэнергию за последние 2 месяца в размере более 15 тысяч рублей. До этого управляющая организация проигнорировала неоднократные обращения потерявшего зрение участника Великой Отечественной войны о неисправности прибора учета и необоснованно завышенном доначислении платы за электричество при минимальном использовании ресурса. В ходе проверки установлено, что счетчик не проходил поверку в течение 30 с лишним лет и был неисправен. По результатам прокурорской проверки в адрес управляющей организации внесено представление, инициирован вопрос о привлечении к дисциплинарной и административной ответственности виновных лиц, в частности, руководства ТСН. В результате принятых мер реагирования необоснованно доначисленная ветерану плата за электроэнергию аннулирована», - заявил районный прокурор.


Напомним, ранее журналисты ИА «Высота 102» рассказали о том, как участник Великой Отечественной войны Борис Петрович Щербинин неожиданно получил извещение о странно возникшем долге за электроэнергию. Полностью ослепший пожилой человек  воспринял такую несправедливость близко к сердцу и не мог сдержать слез. 


Понимания у председателя ТСН  «Современник» Евгения Макарова ветеран не нашел, более того, столкнулся с полнейшим равнодушием. 

В ТСН «Современник», которое обслуживает дом на улице Краснознаменской в центре Волгограда, где живет участник войны, слепому 92-х летнему пенсионеру посоветовали выяснять отношения с энергетиками напрямую. После этого Борис Петрович Щербинин обратился в прокуратуру Центрального района Волгограда и к журналистам ИА «Высота 102».

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