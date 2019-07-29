«Есть логотип»: Волгоград посоревнуется с Волжским в праздновании юбилея





Если в Волжском буквально вчера закончились грандиозные мероприятия по празднованию 65-летнего юбилея города, то у Волгограда все еще впереди. Но в областном центре уже готовятся к очередному Дню города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, утвержден логотип празднования 430-го юбилея города на Волге. Его основу составила работа молодого волгоградского дизайнера, признанная лучшей по итогам открытого городского конкурса. На юбилейной эмблеме праздника Дня города отражены все три эпохи истории города – Царицын, Сталинград, Волгоград. Логотип выполнен в двух основных цветах – синем и золотом.

Конкурс дизайн-проектов проходил на сайте ИА «Городские Вести». Члены конкурсного жюри рассмотрели работы порядка 50 участников. Путем интернет-голосования «народное» жюри определило автора лучшего проекта – в предложенном победителем логотипе используются элементы самых известных строений Волгограда, олицетворяющих эпохи Царицына-Сталинграда-Волгограда. Это стадион «Волгоград Арена», скульптура «Родина-мать зовёт!», железнодорожный вокзал и храм Александра Невского. Основа логотипа – солнце, Волга и юбилейная цифра 430 – обязательные элементы, а центральное изображение будет меняться в зависимости от того, какую эпоху представляет символ праздника.

Логотип, посвященный юбилейному празднованию Дню города, будет размещен на всех баннерах и плакатах, которые уже в августе украсят Волгоград. Празднично будут оформлены главные улицы областного центра во всех восьми районах города, а также места проведения основных культурно-массовых мероприятий. В последние годы в районах благоустроено большое количество парковых зон, которые долгие годы находились в заброшенном состоянии, а теперь стали самыми популярными местами проведения досуга жителей. Именно на их территории и пройдут районные праздничные мероприятия. Главными же площадками предстоящего Дня города станут пойма реки Царицы, ЦПКиО, верхняя и нижняя террасы набережной, Комсомольский сад.

Изюминкой праздничного оформления города в этом году станут поздравительные баннеры с фотографиями жителей Волгограда: своих земляков с Днем города поздравят повар, строитель, водитель трамвая, актер, учитель, балерина, ветеринар и представители других специальностей.

Отметим, что Волгоград впервые будет отмечать День города не просто два традиционных дня в сентябре – субботу и воскресенье, а масштабными торжествами, которые смогут посетить горожане на протяжении всех летних месяцев. Отборочные туры сразу ряда ярких мероприятий, посвященных празднованию 430-летия Волгограда – театрализованно-музыкальный проект «Царицынский променад» с конкурсом исторических костюмов, фестивалей «Уличный артист», «Ожившие скульптуры», конкурсов «#Волгоградупосвящаю» и авторской песни «Мой город – мне дорог» – проходят на протяжении лета по выходным дням на открытых площадках областного центра, включая верхнюю террасу набережной. Кроме того, объявлен конкурс на лучшую фотографию «#Волгоград 430!», лучшие работы будут представлены на специальной экспозиции в День города. Полную программу мероприятий, посвященных празднованию 430-летия города, можно найти на сайте Волгограда: http://www.volgadmin.ru/d/list/ads/admvlg/i756.



