В Волгограде изменят расписание трамваев из-за ночного ремонта рельсов

Общество 29.07.2019 10:59
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29.07.2019 10:59
Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» сегодня с 23.20 приступают к ремонту путей на пересечении трамвайного пути с улицей Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда. Замене подлежат 4 рельсовых звена длиной по 12,5 метров, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.
Перекладка трамвайного полотна будет вестись поэтапно – небольшими участками. Демонтировав старые рельсы, специалисты сразу же размещают на их место новые. Необходимые материалы к месту работ доставляет вагон-рельсотранспортер. Ускорить процесс укладки щебеночной подушки на трамвайное полотно позволяет вагон-дозатор. На завершающем этапе сотрудники предприятия уложат на обновленном участке новое асфальтовое покрытие.
Для обеспечения бесперебойного движения электротранспорта основные мероприятия проводятся в ночное время с 23.00 до 5.00. В связи с этим на время проведения работ внесены корректировки в расписание двух поздних рейсов трамвайного маршрута №10: в 23:05 и 23:38 с конечной станции «Детский центр» электротранспорт будет следовать до остановки «Ул. Хорошева». С 23.20 до 05.00 автомобильным транспортом объезд участка будет осуществляться по улицам Танкистов и Восточно-Казахстанской.
В июле уже реконструировано три участка трамвайного полотна в Дзержинском районе, на скоростной линии и на маршруте трамвая №13 в Краснооктябрьском районе. Всего для обеспечения безопасного движения подвижного состава служба пути МУП «Метроэлектротранс» следит за состоянием свыше 125 км пассажирских путей и 214 стрелочных переводов.
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